Spor mezi Chodovem a firmou Marservis o teplo se dostal do patové situace

„Krajský soud v Brně zrušil odejmutí licence společnosti Marservis a na ní navázané nabytí licence společnosti Teplo Chodov. A to i přes skutečnost, že justice, včetně Nejvyššího soudu, opakovaně konstatovala, že společnost Marservis v rámci svého podnikání neoprávněně a nezákonně nakládá s infrastrukturou, která je majetkem města Chodov,“ informoval o rozsudku brněnského soudu starosta Chodova Patrik Pizinger.

Podle jeho názoru je rozhodnutí brněnského soudu důkazem destrukce právního státu. „Nezákonná okupace majetku města soukromou firmou, která trvá několik desítek let, je krádeží za bílého dne s požehnáním státu, který nedokáže vymáhat ani vlastní zákony. Existuje pravomocný rozsudek Nejvyššího soudu, existuje na něj navazující opatření nařizující vydání majetku, a přesto soud jiné instance vydá rozhodnutí, které de iure legalizuje nezákonné podnikání s cizím majetkem,“ nebral si ve svém vyjádření servítky chodovský starosta.

Chodov už byl bez tepla

Spor o infrastrukturu rozvodů tepla se táhne už řadu let. Okresní soud v Sokolově vydal v souvislosti s ním v minulém týdnu dvě usnesení, obě ve prospěch města. Podle prvního má Marservis do dvou týdnů předat teplárenský majetek. Druhým odmítl žalobu Marservisu na město a jeho společnost Teplo Chodov, která se týkala dvou výměníkových stanic z celkových 19, které město zatím převzalo do své správy. Marservis tento krok u soudu napadl.

Spory mezi radnicí a firmou, která zajišťuje dodávky tepla, vygradovaly vloni v listopadu. Marservis tehdy odstavil jednu z výměníkových stanic. Bez tepla a teplé vody se tak na den ocitly stovky obyvatel, ale také školka či zařízení Mateřídouška, které se stará o postižené.