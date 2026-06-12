Nahlédněte do tajů využití síly větru. Elektrárny a mlýny se otevřou veřejnosti

Na Sokolovsku bude v sobotu od 10 do 16 hodin otevřena větrná elektrárna Horní Částkov. Větrný park se skládá ze dvou větrných elektráren typu Vestas V90, každá o výkonu 2 MW a výšce 105 metrů, s celkovým instalovaným výkonem 4 MW.
Návštěvníci se mohou těšit na odborný výklad a možnost dozvědět se více o výrobě čisté energie z větru. Prohlédnou si větrné turbíny zblízka a nabídne se jim malebný výhled do okolní krajiny – akce je tak jedinečnou příležitostí nejen pro fotografy, ale i pro všechny, kdo se zajímají o obnovitelné zdroje energie.
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Předvedly se na Den větru. Dokážou za hodinu vyrobit energii pro celou rodinu
Pro nejmenší návštěvníky bude připraven skákací hrad, cukrová vata a popcorn, takže výlet se vyplatí celým rodinám.
Na Karlovarsku přivítá návštěvníky Větrný park ve Vrbici u Valče, který byl historicky prvním větrným parkem s betonovými tubusy v České republice a představuje tak zajímavou kapitolu v tuzemské historii obnovitelných zdrojů.
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15. června 2024