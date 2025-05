Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Pavla Tomka staví projekt na vlastních zdrojích Sokolovské uhelné a sesterské SUAS GROUP, na energetických úložištích a na systému řízení výroby a spotřeby elektrické energie.

Ačkoli hlavním cílem služby je stabilizace energetické sítě, v takzvaném ostrovním režimu by byla SUAS GROUP schopná zajistit elektřinu pro Karlovarský kraj a některé okolní oblasti i v případě blackoutu, který v pondělí zažilo Španělsko, jež se spolu Portugalskem a jižní části Francie ocitlo bez proudu.

„Energy Hub je postavený v základě na využití dvou bloků paroplynové elektrárny, každý blok má výkon 200 megawattů (MW). V tuto chvíli jsou oba dva bloky vyvedeny do přenosové soustavy České energetické přenosové soustavy (ČEPS),“ uvedl Tomek.

Cílem je podle něj jeden blok nechat na úrovni vyvedení přes 220 kilovoltů (kV) na ČEPS, coby provozovatele přenosové soustavy, a ten druhý blok po dohodě s provozovatelem regionální distribuční soustavy, což je ČEZ distribuce, vyvést do regionální distribuční soustavy na 110 kV.

Umožnilo by to dodávat elektřinu podle potřeby jak do celostátní přenosové sítě, tak i do regionální distribuční sítě v rozsahu regionu Karlovarského kraje.

„Potřebujeme i certifikaci na takzvané starty „ze tmy“. Na to v tuto chvíli čekáme. Záleží to hlavně na vyjádření provozovatele plynovodní sítě, jestli bude schopen garantovat v případě blackoutu dodávky zemního plynu,“ nastínil potřebné kroky Tomek.

„Cílem je umět propojit všechny zdroje, fotovoltaiku, větrné elektrárny, plynové zdroje a zatím i uhelné a také bateriové nebo jiné druhy akumulace a umět je řídit z jednoho místa, z jednoho dispečinku, výrobního a výrobně provozního,“ popsal princip energetického uzlu. Pokud by se dařilo získat potřebné certifikace, mohl by Energy Hub fungovat za dva nebo tři roky.

Výroba elektřiny v elektrárnách Sokolovské uhelné a sesterské SUAS GOUP, ve Vřesové, v Tisové i fotovoltaických elektrárnách převyšuje spotřebu Karlovarského kraje. SUAS GROUP, která se zaměřuje na přechod od uhelné energetiky k jiným oborům ekonomiky včetně nízkoemisní nebo bezemisní výroby energie, plánuje i další stavby solárních elektráren a větrných parků.

Už před dvěma lety dokončila bateriové úložiště elektřiny s kapacitou 7,45 MWh, které v tu dobu bylo největší v Česku. Počítá i s dalšími investicemi do akumulace energie, nejen bateriovými.

Cílem projektu Energy Hub je vytvořit propojení všech zdrojů výroby elektrické energie do jednoho uzlu. Nad zdroji a distribucí bude bdít řídicí systém. Mělo by to přispět ke stabilizaci energetické sítě v době, kdy stále více výroby půjde z obnovitelných zdrojů.

Energy Hub tak podle plánů SUAS GROUP umožní zachovat vysokou míru spolehlivosti elektrizační soustavy v Karlovarském kraji při postupném snižování podílu výroby elektřiny z uhlí. Projekt má ale i přesah do celé energetické sítě České republiky, případně i Evropy.