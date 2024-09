Elektromobilů v barvách radnic jezdí poskrovnu, v Ostrově sní o sdílení

To je případ Ostrova. Jeho starosta Lukáš Lerch by si sice dokázal představit, že by v radniční garáži zaparkoval elektromobil, ale nabíjet by ho musel jezdit k některému ze stojanů u supermarketů. „Rozvodná síť na starém městě neumožňuje instalaci nabíječky,“ vysvětlil Lerch.

Flotilu čistě elektrických přibližovadel tak zatím tvoří dvě elektrokola. Nabíječku na ně radnice pořídila z dotace od kraje, zatím je i veřejnosti k službám zdarma. V barvách města pak jezdí ještě dva mild hybridy.

Snu o elektrickém městě se ovšem starosta nevzdává. „Dokázal bych si v Ostrově představit systém sdílených elektroaut. Ale to je skutečně jen úvaha do vzdálenější budoucnosti. Podobně je to i s vozy na vodík,“ naznačil Lerch.

Reálnější ovšem podle jeho názoru je možnost nabídnout Ostrov jako testovací prostor pro bavorskou automobilku BMW, která má v regionu testovací areál. V něm mimo jiné zkouší potenciál autonomních vozidel.

Po Aši jezdí „obecní“ elektromobily sice hned tři, ale radnice nevyužívá ani jeden z nich. Vozy má k dispozici pečovatelská služba. Město na jejich pořízení čerpalo dotaci.

„Pečovatelky s nimi mají velice dobré zkušenosti, provoz je ekonomický. Ptal jsem se na našem infocentru, zda jsou nějaké požadavky na budování dalších dobíjecích stanic, například i pro elektrokola, protože tady u nás začíná třeba cyklotrasa Stezka Českem. Dozvěděl jsem se, že žádnou větší poptávku neevidují, zatím to prý není potřeba. Dvě nabíjecí stanice, které máme, nám tak zatím stačí. Jedna je v sadech Míru, druhá na vrchu Háj,“ řekl starosta Aše Vítězslav Kokoř.

Strážníci vyměnili elektrický vůz za hybrid

Mariánské Lázně aktuálně využívají jeden elektromobil. „Vzhledem k tomu, že se jedná o čistou bezemisní dopravu, byli bychom rádi za další vůz. Nicméně v nejbližší budoucnosti jeho nákup neplánujeme,“ uvedl starosta Martin Hurajčík. Elektromobil v minulosti využívala i mariánskolázeňská městská policie. Strážníci jej ovšem kvůli lepší operativnosti vyměnili za hybrid.

Na kombinaci spalovacího a elektrického motoru spoléhají i strážníci v Karlových Varech. Ti mají hned čtyři hybridní auta. Dojezd čistě na elektřinu sice není příliš velký, při pohybu po pěších zónách se ovšem tato bezemisní alternativa hodí. Samotná radnice ovšem nemá elektromobil žádný.

S jejich využitím ovšem v minulosti koketovaly městské organizace. Například Dopravní podnik města Karlovy Vary měl dokonce předloni na testování čistě elektrický autobus. A výsledky byly pro ředitele dopravního podniku Lukáše Siřínka uspokojivé. „Ukázalo se, že elektroautobus zvládne jakékoliv nástrahy Karlových Varů,“ řekl po skončení týdenního zkušebního provozu. Nevyloučil tehdy, že by se elektroautobus mohl objevit v garážích dopravního podniku.

Zájem o elektromobily měli i v Lázeňských lesích a parcích Karlovy Vary. „Bylo to v době, kdy existovaly dotace na nákup. Jenomže jsme se nakonec nevešli do dotačních kritérií,“ popsala mluvčí společnosti Martina Nentvichová důvod, proč ani správci karlovarských lesů a parků nejezdí na elektřinu. Tu alespoň využívají u některé techniky. „Na elektřinu máme motorové pily, křovinořezy nebo třeba sekačku. V tom množství techniky je to ale minimum,“ připustil ředitel lesů a parků Stanislav Dvořák.

I tak ale chtěli správci karlovarské zeleně vyjít elektromobilitě vstříc. Na novém parkovišti pod svatým Linhartem měla vzniknout veřejná dobíjecí stanice. „Museli bychom ji ale zafinancovat ze svého a pak předat provozovateli. My bychom z toho neměli ani korunu. Za těchto podmínek jsme do toho nešli,“ dodal Dvořák.