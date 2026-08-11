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Aby v zimě bylo teplo. Elektrárny Tisová a Vřesová se připravují na topnou sezonu

Petr Kozohorský
  10:48
Hnědouhelná elektrárna Tisová na Sokolovsku. (2015)

Hnědouhelná elektrárna Tisová na Sokolovsku. (2015) | foto: ČTK

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group
Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS...
Technologii na recyklaci pneumatik rozjede SUAS Group v areálu ve Vřesové.
Zpracovatelská část společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové
7 fotografií
S nezměněnými cenami mohou pro zbytek letošního a celý příští rok počítat odběratelé tepla produkovaného Sokolovskou uhelnou. Jedinou možnou proměnnou může být nová státní daň. Dvě elektrárny společnosti, Tisová a Vřesová, opravují vše tak, aby s počátkem topné sezony byly připravené.

„Největší objem plánovaných prací probíhá pravidelně během letní odstávky uhelných kotlů od června do září. V tomto období je dodávka tepla pro obyvatele plně zajištěna z plynové kotelny v Tisové. Díky tomu získáváme dostatečný časový prostor pro provádění pravidelných revizí a potřebných oprav,“ vysvětlil Marcel Friml, předseda představenstva Elektrárny Tisová.

Celkové letošní náklady na opravy kotlů v Tisové vyčíslila společnost na 32,5 milionu korun. Dalších přibližně 11 milionů korun pak míří do údržby samotného systému zásobování teplem pro takzvanou sokolovskou větev.

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Obdobnou částku letos vynaloží i v komplexu ve Vřesové. Výhodou je, že tam mají k dispozici více samostatných kotlů, nebyla tedy nutná celková odstávka provozu.

„Využili jsme letní snížení výroby tepla k postupnému přejíždění a opravám kotlů. Souběžně s tím probíhaly pravidelné revize a opravy zauhlovacích tras. Na jaře letošního roku jsme úspěšné dokončili investici do snížení emisí oxidů dusíku paroplynové elektrárny, díky tomu jsou nyní oba bloky paroplynové elektrárny připraveny pro budoucí dlouhodobý provoz,“ řekl Zdeněk Jonát, ředitel Teplárenského úseku komplexu Vřesová.

Postupný útlum těžby hnědého uhlí v ČR a v Evropě, který směřuje k ukončení uhelné energetiky, vedl skupinu Sokolovská uhelná a SUAS GROUP k plánu celkové transformace teplárenství v regionu Karlovarska a Sokolovska. Od podzimu loňského roku intenzivně řeší se zástupci měst a obcí plánovanou náhradu uhelných zdrojů.

Hnědouhelná elektrárna Tisová na Sokolovsku. (2015)
Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group
Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group.
Technologii na recyklaci pneumatik rozjede SUAS Group v areálu ve Vřesové.
7 fotografií

„Bez intenzivní komunikace s městy a obcemi bychom nemohli strategii teplárenství vůbec připravovat. A víme, že pro samosprávy je klíčová cena tepla a stabilita jeho dodávek. V rámci naší strategie chceme dobudovat nové zdroje. Půjde zejména o kombinaci kotlů na biomasu, nových plynových kotelen a v případě karlovarské větve také o využití nově zprovozněného elektrokotle,“ řekl k budoucnosti teplárenství v regionu Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.

Zdůraznil, že společnost nabízí radnicím také řešení v oblasti odpadů. „To máme naplánované se strategickým partnerem a zahrnuje rekonstrukci mechanicko-biologické úpravny odpadů a instalaci kotle na tuhá alternativní paliva,“ upřesnil Tomek.

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Co se cen za teplo týká, neplánuje výrobce po zbytek letošního a po celý příští rok jejich navyšování. Upozorňuje ale na jednu možnou proměnnou, kterou je případný dopad nově aplikované státní daně z plynu a pevných paliv.

„Touto legislativní úpravou stanovenou státem se však Sokolovská uhelná a SUAS GROUP intenzivně zabývá a hledá cesty, jak její dopady na obyvatele co nejvíce minimalizovat,“ podotkla mluvčí společnosti Jana Pavlíková.

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