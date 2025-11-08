Hospodaření SUAS GROUP v loňském roce skončilo výrazně nižším ziskem

Skupina SUAS GROUP v loňském roce hospodařila se ziskem 22 milionů korun před zdaněním. Proti roku 2023, kdy firma dosáhla zisku 287 milionů korun, jde o pokles. Skupina téměř sedmi desítek firem, které vznikly oddělením provozů od Sokolovské uhelné, ale meziročně výrazně navýšila svá aktiva.

Sokolovská uhelná a SUAS GROUP se připravují na ukončení těžby uhlí. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

To podle vyjádření společnosti dává šanci na stabilní růst i v příštích letech, kdy se budou stále snižovat vazby na sesterskou Sokolovskou uhelnou. Skupina SUAS GROUP, která se zaměřuje na moderní energetiku, stavebnictví, průmyslový development, dopravu či strojírenství a odpadové hospodářství, měla loni výnosy v hodnotě 10,4 miliardy korun, vyplývá z výroční zprávy.

„Kdybychom hodnotili meziroční srovnání, je třeba zdůraznit, že bylo ovlivněno vývojem na energetickém trhu v průběhu roku 2024, kdy měla stále většina dceřiných firem skupiny SUAS GROUP své kapacity vázány na Sokolovskou uhelnou postiženou útlumem těžby. Přesto v meziročním srovnání došlo k významnému nárůstu konsolidovaných aktiv skupiny SUAS GROUP (o jednu miliardu korun) a udržení úrovně tržeb za zboží a za výrobky a služby, tedy zhruba 10 miliard korun jak v roce 2023, tak i v roce 2024,“ vyčíslil předseda dozorčí rady skupiny Sokolovská uhelná a SUAS GROUP Pavel Tomek.

Kdysi důl, v budoucnu turistický ráj. Těžaři začnou měnit jezero Medard

Ve firmách SUAS GROUP pracovalo k 31. prosinci 2024 1600 lidí. Nejvíc – 317 – jich zaměstnávala společnost SUAS Technology s. r. o. Mezi perspektivní součásti skupiny patří mimo jiné linie SUAS Construction, která zastřešuje stavební firmy a má za sebou spolupráci se společností Baustav na rekonstrukci obchodního domu Máj v Praze či realizaci zakázky SUAS Stavební na stavbě pavilonu nemocnice v Ostrově.

Linie stavebnictví se chystá převzít od příštího roku rovněž kamenolom v Horním Rozmyšlu nedaleko Sokolova, který nabízí příležitost pro další expanzi. Zlepšení proti roku 2023 vykázaly například i SUAS Real Estate, jejíž výkony vzrostly z 4,6 milionu korun na 9,2 milionu korun a společnost se přehoupla ze ztráty do zisku více než dvou milionů korun.

Ztráta Sokolovské uhelné přesáhla dvě miliardy, klesá i počet zaměstnanců

„V současné době také zástupci linie SUAS Real Estate vedou v rámci projektu přípravy a realizace průmyslových ploch na Sokolovsku intenzivní jednání s renomovaným developerem, který projevil zájem o spolupráci v oblasti Starého Sedla. Chceme postupovat rychle a efektivně přímo podle požadavků konkrétních investorů, kteří by rádi v území zahájili svou činnost a nabídli nová pracovní místa,“ doplnil předseda představenstva SUAS GROUP Rudolf Borýsek.

S předpokládaným ukončením těžby a zpracování uhlí v roce 2030 se tak stále více odděluje uhelná část společnosti Sokolovské uhelné od SUAS GROUP. Sokolovská uhelná za rok 2024 zaznamenala výraznou ztrátu 2,2 miliardy korun.

Zásadní zlom. Těžaři na Sokolovsku kvůli útlumu odstaví poslední velkorypadlo

Podle vedení obou sesterských společností se kromě tržní situace v segmentu uhelné energetiky na ztrátě podílely i nepeněžní náklady, zejména zvýšené účetní odpisy odstavované těžební technologie v důsledku podstatného snížení objemu těžby uhlí či vyplácení odstupného odcházejícím zaměstnancům.

„I když pokračuje složitá situace na trhu s emisními povolenkami a s elektřinou, do hospodaření skupiny Sokolovská uhelná se již za rok 2025 pozitivně promítnou zásadní opatření, která jsme přijali na přelomu roku 2024 a roku 2025. Opatření vedou mimo jiné ke snížení nákladů na těžbu a k postupnému snižování dalších provozních nákladů,“ uvedl Tomek.

Skupina však řeší nejen nákladovou oblast, ale současně se soustřeďuje i na rozvojové aktivity, které jsou spojeny s dosažením výnosů nad rozsah běžných provozních výsledků. Pozitivní dopad těchto aktivit se podle očekávání promítne do hospodaření Sokolovské uhelné za rok 2025, a to v řádu několika set milionů korun.

