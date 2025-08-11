Ztráta Sokolovské uhelné přesáhla dvě miliardy, klesá i počet zaměstnanců

Autor: ,
  11:29
Skupina firem Sokolovské uhelné skončila loni ve ztrátě téměř 2,2 miliardy korun. V roce 2023 byla v zisku 885 milionů. Skupině výrazně klesly tržby na 5,2 miliardy korun z předloňských téměř 11 miliard. Důvodem jsou ceny emisních povolenek, pokles těžby a poptávky po uhlí, ale i nejistá situace na trhu s energiemi.
Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná

Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná
Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná
Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná
Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná
7 fotografií

Skupina se chce soustředit na prohloubení systému mixu různých zdrojů energie, aby byla schopna zajistit dodávky tepla a elektřiny. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné v obchodním rejstříku.

„Stejně jako v minulých letech ovlivňovaly i v roce 2024 ceny elektřiny, zemního plynu a především cena emisních povolenek zásadním způsobem energetický trh, a tak přímo ovlivnily plány těžby a výroby elektřiny. Po krátkodobě zvýšené poptávce po hnědém uhlí pokračovalo snižování využívání uhlí v energetice. Tento trend, jak naznačuje tržní situace, bude pokračovat i v dalších letech,“ uvádí firma ve výroční zprávě.

Sokolovská uhelná letos čeká ztrátu více než miliardu, uhlí dotěží za pár let

Skupinu Sokolovské uhelné tvoří samotná Sokolovská uhelná a pět společností, ve kterých má majetkový podíl. Akciová společnost Sokolovská uhelná měla loni tržby 3,8 miliardy korun, když v roce 2023 utržila 7,4 miliardy. Hospodaření po zdanění skončilo ztrátou 1,97 miliardy korun.

Společnost Sokolovská uhelná se zabývá těžbou, výrobou tepla a elektřiny. Pro hospodaření skupiny je podstatná i společnost Elektrárna Tisová. Ta v loňském roce hospodařila s výkony 2,07 miliardy korun, je to zhruba polovina roku 2023.

I Elektrárna Tisová a. s. skončila loni ve ztrátě, a to 48 milionů korun. Ostatní firmy skupiny měly na hospodaření celé skupiny jen malý vliv.

Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná
Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná
Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná
Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná
7 fotografií

Podle výroční zprávy je těžké odhadovat, jak v letošním roce a následujících letech bude možné využívat výrobních zdrojů společnosti, tedy uhlí a plynu, pro výrobu tepla a elektřiny.

„Z velké části bude záviset na tržních podmínkách a legislativních změnách vyvolaných opatřeními státu a Evropské unie v souvislosti s energetickou transformací a dekarbonizací. (...) Současně se musíme vypořádat i s tím, že zatím nebyly pevně stanoveny a vysvětleny plány státu pro přechodné období 2025 až 2030. Na dopady těchto plánů bude muset Skupina reagovat nejen v oblasti výroby elektrické, ale rovněž i tepelné energie,“ uvádí výroční zpráva.

Sokolovská uhelná loni vytěžila v posledním aktivním lomu Jiří 2,2 milionu tun hnědého uhlí, v roce 2023 to bylo téměř 3,4 milionu tun. Přitom ještě v roce 2020 se těžilo u Sokolova téměř 4,7 milionu tun hnědého uhlí ročně.

Personální revoluce. Sokolovská uhelná a SUAS Group mění nejužší vedení

Výroba elektrické energie také klesla, a to z 942 gigawatthodin (GWh) v roce 2023 na loňských 623 GWh. Mírný pokles z 1 567 na 1 491 terajoulů (TJ) byl i u výroby tepla.

Postupně klesá rovněž počet zaměstnanců skupiny kolem Sokolovské uhelné. Ke konci loňského roku jich firma zaměstnávala 1 165, v roce 2023 byl průměrný počet zaměstnanců 1 309.

Původní Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s., se v posledních letech postupně transformuje. Založila sesterskou skupinu SUAS Group, do které převádí činnosti firmy, jež mohou fungovat nezávisle na těžbě a zpracování uhlí. Její hospodářské výsledky za loňský rok zatím nejsou k dispozici.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pec zachraňuje deset let. Nevěděl jsem, co mě čeká, vzpomíná na začátky patriot

Jen zarostlý kopec s pozůstatky zdiva, které nebylo přes nálety stromů a keřů vůbec vidět. Tak ještě nedávno vypadalo místo, kde stojí historická vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na první pohled...

Tragédie v Karlových Varech, turistka zemřela po pádu ze schodů u hotelu

Tragicky skončila návštěva turistky v Karlových Varech. Osmačtyřicetiletá žena se smrtelně zranila, když zakopla a spadla ze schodů u hotelu. Případem se zabývali i policisté, kteří ale předběžně...

Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na...

Zájem o lety z Karlových Varů roste, příští rok přibudou další destinace

Letiště Karlovy Vary hlásí nebývalý zájem o přepravu do dovolenkových destinací v Bulharsku a Turecku. Lety do Antalye a Burgasu jsou zpravidla plně obsazené. Pro příští rok proto Karlovarský kraj...

Odškodnění Němce pokousaného na hranicích se příliš táhlo, Česko musí platit

Ministerstvo spravedlnosti zaplatí muži z Německa za pomalost českých soudů přes 30 tisíc korun. Po rehabilitaci v říjnu 2019 trvalo soudcům dalších 58 měsíců, než cizinci přiznali odškodnění za...

Ztráta Sokolovské uhelné přesáhla dvě miliardy, klesá i počet zaměstnanců

Skupina firem Sokolovské uhelné skončila loni ve ztrátě téměř 2,2 miliardy korun. V roce 2023 byla v zisku 885 milionů. Skupině výrazně klesly tržby na 5,2 miliardy korun z předloňských téměř 11...

11. srpna 2025  11:29

Kdysi vedl k útočišti šlechtičny, teď po mostku chodí svatební průvody

Upravené cestičky pod korunami vzrostlých stromů, ukázky zahradní architektury, řada drobných staveb, památek a soch. Nechybí vodní plochy, skalnaté rokle i romantické vyhlídky. Parku kolem zámku...

11. srpna 2025  9:54

Karlovarský kraj podpoří filmaře, kteří budou natáčet v regionu. Rozdá miliony

Třicet milionů korun plánuje Karlovarský kraj nabídnout filmovým a televizním produkcím, aby v regionu natáčely. Cílem je propagace zajímavých a výjimečných lokací v regionu, ale i nárůst služeb díky...

10. srpna 2025  6:34

Pec zachraňuje deset let. Nevěděl jsem, co mě čeká, vzpomíná na začátky patriot

Jen zarostlý kopec s pozůstatky zdiva, které nebylo přes nálety stromů a keřů vůbec vidět. Tak ještě nedávno vypadalo místo, kde stojí historická vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na první pohled...

9. srpna 2025  8:21

Obec Slatina zanikla kvůli železné oponě, rodáci na ni ale nezapomněli

Na samotné hranici s Německem, šest kilometrů západně od Tří Seker na Chebsku, ležela vesnice Slatina, německy Lohhäuser. Těsně po druhé světové válce tu ve více než dvou desítkách domů žilo téměř...

8. srpna 2025  10:34

Kolemjdoucí stočil řeč na sex, pak ženu před očima jejího synka zkusil znásilnit

Dramatické chvíle prožila na sklonku července žena v Chodově na Sokolovsku. Během procházky se k ní připojil muž, který se ji snažil znásilnit. A to před zraky jejího pětiletého syna. Ženu povalil na...

7. srpna 2025  13:30

Zájem o lety z Karlových Varů roste, příští rok přibudou další destinace

Letiště Karlovy Vary hlásí nebývalý zájem o přepravu do dovolenkových destinací v Bulharsku a Turecku. Lety do Antalye a Burgasu jsou zpravidla plně obsazené. Pro příští rok proto Karlovarský kraj...

7. srpna 2025  9:08

Tragédie v Karlových Varech, turistka zemřela po pádu ze schodů u hotelu

Tragicky skončila návštěva turistky v Karlových Varech. Osmačtyřicetiletá žena se smrtelně zranila, když zakopla a spadla ze schodů u hotelu. Případem se zabývali i policisté, kteří ale předběžně...

6. srpna 2025  10:10

Spor o vyúčtování ve zrušené krajské kreativní agentuře. Na hejtmanství to vře

Pochybnosti o hospodaření dnes už zrušené krajské kulturní a kreativní agentury 4K má vedení Karlovarského kraje. Jako důvod uvádí, že chybí doklady o tom, jak agentura hospodařila s miliony z...

5. srpna 2025  16:27

Odškodnění Němce pokousaného na hranicích se příliš táhlo, Česko musí platit

Ministerstvo spravedlnosti zaplatí muži z Německa za pomalost českých soudů přes 30 tisíc korun. Po rehabilitaci v říjnu 2019 trvalo soudcům dalších 58 měsíců, než cizinci přiznali odškodnění za...

5. srpna 2025  10:20

Sokolov mění bytovou politiku, startovací malometrážní byty nabízí jen mladým

Městům chybí byty. Obzvlášť takzvané startovací bydlení pro mladé je nedostatkovým zbožím. V Sokolově proto přišli s novinkou. Některé malometrážní městské byty mohou získat výhodně jen lidé mladší...

4. srpna 2025  9:51

Pohřešovaná třináctiletá dívka z Aše se sama přihlásila policii

Chebští policisté pátrali od sobotního dopoledne po třináctileté dívce z Aše, která v pátek odpoledne odešla z místa bydliště a nevrátila se. Pohřešovaná se nakonec sama telefonicky přihlásila...

2. srpna 2025  11:05,  aktualizováno  3.8 10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.