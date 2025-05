Kriminalisté stíhají dva muže v kauze chodovského tepla, mluví se o Marservisu

„Mohu korektně říct, že nejde o společnost Teplo Chodov, jejího jednatele ani o starostu města,“ komentoval obvinění chodovský starosta Patrik Pizinger. Naznačil tak, že obvinění se skutečně týká společnosti Marseris, jejího jednatele a prokuristy.

„Starší z dvojice obviněných mužů je jednatelem obviněné právnické osoby, mladší muž byl jejím prokuristou. Dvojice obviněných mužů po vzájemné dohodě za situace, kdy uvedená společnost pozbyla rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ) z června 2023 oprávnění k rozvodu tepelné energie, se úmyslně snažila znemožnit předání rozvodného tepelného zařízení městské společnosti v Chodově. Ta byla na rozvod tepelné energie oprávněna na základě rozhodnutí ERÚ z července 2023,“ řekl k případu policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Dvojice obviněných mužů podle výsledků vyšetřování měla od září do listopadu 2023 instruovat své podřízené, aby do budov předávacích stanic rozvodného tepelného zařízení v Chodově umístili pohybová čidla. Všechny výměníky jsou přitom podle katastru majetkem města.

„Pracovníci měli do předávacích stanic rozvodného tepelného zařízení nainstalovat softwarovou pojistku, která stanici odstaví do několika desítek minut v případě, že dojde k výpadku dálkového připojení k samotné předávací stanici nebo dojde k aktivaci pohybového čidla neautorizovanou osobou,“ pokračoval Kopřiva.

O těchto nestandardních opatřeních nemělo město Chodov co by vlastník stanic žádné informace. „Zároveň byl se záměrem znemožnit převzít předávací stanice zrušen vzdálený dohled nad provozem jednotlivých předávacích stanic a došlo ke změně servisních hesel přístupu do řídících stanic rozvoden,“ řekl policejní mluvčí.

Uvedené kroky vedly k zamezení převzetí rozvodných tepelných zařízení v Chodově. „Obvinění je učinili i přesto, že si byli vědomi toho, že mohou ohrozit provoz obecně prospěšného zařízení. Právní stav a právo provozovat rozvod tepelné energie ve městě Chodov, včetně uvedených předávacích stanic, svědčil v uvedené době ve prospěch Města Chodov, jakožto výlučnému vlastníkovi, a to na základě pravomocného rozsudku krajského soudu,“ podotkl Kopřiva.

V tu dobu tak již neexistoval žádný právní titul, na základě kterého by byla obviněná společnost oprávněna uvedené předávací stanice rozvodu tepelné energie i nadále užívat.

Firma zároveň ignorovala žádosti města Chodov k dobrovolnému předání stanic rozvodu tepelné energie. Zástupci města a městské společnosti, která byla oprávněna rozhodnutím ERÚ, byli oprávněni k rozvodu tepelné energie. V listopadu 2023 sami provedli odvrtáním zámku vstup do některých stanic a rovněž přerušili dálková připojení stanic.

„V důsledku výše popsaných zavedených opatření došlo k automatickému odstavení provozu těchto předávacích stanic a tím i k zastavení dodávek tepla a teplé užitkové vody odběratelům na tuto stanici napojených. Jednalo se například o budovu, kde sídlí hasiči či strážníci, nedalekou mateřskou školu a panelové domy,“ popsal důsledky převzetí výměníkových stanic Kopřiva.

I přesto podle něj dvojice obviněných odmítla zastavit aktivovanou proceduru a uvést tak stanice opět do provozu, aby byla zajištěna dodávka tepla a teplé užitkové vody koncovým odběratelům.

„V tu dobu byla topná sezona a venkovní teploty se pohybovaly kolem bodu mrazu, přesto několik desítek domácností zůstalo bez tepla a teplé užitkové vody. Výpadek dodávek tepla a teplé užitkové vody trval v řádu hodin, ale u jedné ze stanic se podařilo městské společnosti obnovit dodávky vlastními silami až po zhruba 20 hodinách,“ dodal Kopřiva.

Pokud se podaří prokázat vinu obou obviněných, hrozí jim až šestiletý trest odnětí svobody. „Jsme rádi, že se policie případem zabývala. Závěry vyšetřování respektujeme. Potvrzují totiž správnost našich dosavadních kroků,“ řekl k vyjádření policie starosta Chodova Patrik Pizinger.