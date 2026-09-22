Pro Karlovy Vary to navíc bude znamenat výrazné úspory na nákladech, které by město muselo dát do oprav přivaděče. SUAS GROUP zase získá odběratele tepla na dalších 20 let, uvedli dnes zástupci samospráv a energetické firmy.
„Předpoklad vývoje cen je takový, že chceme udržet cenu v dostupné hranici. My chceme, aby v rámci diverzifikace zdrojů jsme byli schopni skladbu zdrojů dodávat co nejvýhodněji do koncové ceny. To znamená, že budeme v průběhu i třeba roku měnit zdroj, když dojde k nějaké změně cen komodity na trzích a budeme se snažit tu cenu udržet tak, jak bylo představeno na zastupitelstvu,“ uvedl náměstek primátorky Karlových Varů Martin Dušek (ANO).
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Oproti současnému stavu, kdy stál na jedné straně dodavatel tepla, SUAS Teplárenská, a na druhé straně odběratel, tedy město jen s malým plynovým zdrojem, zaručuje dohoda zástupcům Karlových Varů výrazný vliv na cenu tepla tím, že v dozorčí radě bude mít krajské město tři z pěti míst, jedno připadne městu Chodov a jedno SUAS.
A zatímco vybudování vlastního zdroje by Karlovy Vary stálo asi tři miliardy korun, SUAS GROUP nabídla mix zdrojů, uhlí, plynu, biomasy, elektřiny a odpadů, které zaručí i do budoucna plnění podmínek ekologicky šetrného zdroje tepla.
Navíc se SUAS GROUP zavázala, že si vezme do nájmu městský přivaděč tepla z Vřesové a opraví ho. Odhadované náklad jsou mezi 250 až 700 miliony korun.
Podle předsedy dozorčích rad SUAS GROUP a Sokolovské uhelné Pavla Tomka firma spolupracuje s Karlovarským krajem na jednáních se státem, aby vznikl dotační fond, který by podpořil transformaci teplárenství. Pokud by se podařilo na opravy získat státní prostředky, nemusely by náklady vést ke zvyšování cen tepla pro spotřebitele.
Nicméně i kdyby stát, který v minulosti inkasoval mnoho miliard z emisních povolenek, které platily uhelné společnosti, teplárenství nepodpořil, je SUAS GROUP podle Tomka připravena opravy provést sama.
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Rámcová dohoda nabízí do budoucna i možnosti, jak řešit problém odpadů měst v okolí, včetně krajského města. Plánované vybudování zařízení na třídění, úpravu a spalování odpadu SUAS GROUP by mohlo nabídnout alternativu ke skládkování, které od roku 2030 už nebude možné.
Navíc spalování tuhých alternativních paliv (upraveného odpadu) není zatíženo emisními povolenkami. Ty přitom například u tepla vyráběného z uhlí tvoří okolo 40 procent ceny.
Jak dnes řekli zástupci obou stran, dohoda je důležitá druhotně i z pohledu zaměstnanosti. Výroba tepla se stává jednou z klíčových oblastí podnikání SUAS GROUP v souvislosti s končící těžbou a zpracováním uhlí. Bez odběratelů by ale řada lidí musela z teplárenských provozů odejít.