Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vary budou dál odebírat teplo ze Sokolovské uhelné, minimálně ještě dvacet let

Autor: ,
  16:36
Zpracovatelská část společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové

Zpracovatelská část společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Hnědouhelná elektrárna Tisová na Sokolovsku. (2015)
Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group
Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS...
Technologii na recyklaci pneumatik rozjede SUAS Group v areálu ve Vřesové.
8 fotografií
Zastupitelé Karlových Varů dnes odsouhlasili pokračování dodávek tepla od Sokolovské uhelné. Spolupráce s největším regionálním dodavatelem bude pokračovat minimálně dalších 20 let. Vlastní zdroj, o kterém v minulosti uvažovalo, město stavět nebude.

Město si vyjednalo výhodné podmínky, vliv na cenu tepla i to, že přivaděč tepla si pronajme Sokolovská uhelná a sama ho opraví. Množství tepla se pak bude měřit až u vyústění v Karlových Varech, řekla dnes na zastupitelstvu primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Primátorka dnes před hlasováním shrnula, že pokud by město chtělo vybudovat vlastní zdroj tepla, přišlo by to na více než tři miliardy korun, přičemž není jisté, jestli by město získalo všechna povolení.

Aby v zimě bylo teplo. Elektrárny Tisová a Vřesová se připravují na topnou sezonu

Druhou možností je zůstat u Sokolovské uhelné, která nabídla mix zdrojů tak, aby byly co nejvíce ekologické, ale zároveň mohly reagovat na aktuální ceny na trhu s energiemi a palivy.

Zásadní je také dohoda o přivaděči. Celkem 13 kilometrů dlouhé potrubí je už ve špatném stavu a podle odhadů na něm vznikají ztráty až okolo 20 procent. Podle dohody přivaděč převezme do nájmu Sokolovská uhelná, která zajistí jeho opravu. Navíc bude platit asi tři miliony korun pachtovného.

Zpracovatelská část společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové
Hnědouhelná elektrárna Tisová na Sokolovsku. (2015)
Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group
Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group.
8 fotografií

V pětičlenné dozorčí radě budoucí společné firmy bude mít město Karlovy Vary tři zástupce, jednoho město Chodov a jednoho Sokolovská uhelná. To zajistí vliv na cenu i investice.

Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Pavla Tomka je dnešní rozhodnutí zastupitelstva lázeňského města známkou důvěry obou partnerů.

„Zastupitelé jsou si vědomi vážnosti situace a potřeby jejího řešení. I proto jsme se snažili a pracovali na tom, abychom ta rozhodnutí a tu cestu znali co nejrychleji a nejdříve, abychom mohli začít pracovat na jednotlivých zdrojích a na celkovém řešení, které samozřejmě před nás staví několik let práce na tom, abychom postupně zdroje uhelné nahrazovali moderními technologickými zdroji pro výrobu tepla,“ řekl po rozhodnutí zastupitelů novinářům Tomek.

Odpad, který zahřeje. Těžařská firma chystá zařízení na využití odpadků

Mix zdrojů by měl zahrnovat zatím ještě i plyn, ale také biomasu a elektrický kotel pro pomoc v době zvýšených odběrů nebo v době, kdy cena elektřiny bude extrémně nízká. Do budoucna se k těmto zdrojům přidá i spalování tuhých alternativních paliv, které se vyrábějí zpracováním odpadů.

Dohoda s Karlovými Vary podle Tomka znamená i prostor pro řešení města Chodov, které v tuto chvíli má ve svém zastupitelstvu připraveno obdobné řešení rámcové smlouvy o spolupráci, která byla podmíněna souhlasem města Karlovy Vary.

Podle primátorky Pfeffer Ferklové by se měly detailní smlouvy mezi městem a Sokolovskou uhelnou podepsat do konce letošního roku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tragédie dvou mladých lidí, osmnáctiletý šofér smrtelně zranil dvacetiletou chodkyni

Tragické nehoda se stala v ulici Stará Kysibelská v Karlových Varech.

Policisté hledají svědky tragické nehody, která se v sobotu odpoledne stala v Karlových Varech. V ulici Stará Kysibelská srazil teprve osmnáctiletý řidič na přechodu pro chodce o dva roky starší...

Uranové peklo na Jáchymovsku. V Rudé věži umírali vězni při práci pro SSSR

Rudá věž je zapsána na seznamu UNESCO v rámci hornického regionu...

Patří mezi nejmladší památky na seznamu UNESCO, přesto její historie nahání hrůzu. Rudá věž smrti v Ostrově na Karlovarsku byla místem, kam komunistický režim posílal vězně k likvidaci. Dřeli tu ve...

Nebyly to dveře, ale střílna. Při rekonstrukci zámku narazili na raritu

Ředitel Muzea Sokolov Michael Rund (4. září 2026)

Nákladnou rekonstrukcí prošla část přízemí sokolovského zámku. Muzeum Sokolov, které v památce sídlí, teď začne využívat nové edukační centrum, muzejní badatelnu s velkorysou knihovnou i menší...

Boheminium zůstává v Mariánských Lázních, radnice se dohodla s majiteli

Emma Sklenářová na procházce s miniaturními koníky u modelu zámku Hluboká.

Park miniatur Boheminium se po bezmála třech letech dohodl s Mariánskými Lázněmi na prodloužení nájmu městského areálu o dalších třicet let. Dosavadní smlouva končí v roce 2030 a majitelé opakovaně...

Muž si zval domů prostitutku, s parťačkou ho postupně okradla o 350 tisíc

ilustrační snímek

Hned třikrát řádila v bytě pětašedesátiletého muže z Chebu dvojice zlodějek. Mladší, dvacetiletou, si muž sjednal jako poskytovatelku sexuálních služeb. Zatímco se v koupelně chystal na postelové...

Vary budou dál odebírat teplo ze Sokolovské uhelné, minimálně ještě dvacet let

Zpracovatelská část společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové

Zastupitelé Karlových Varů dnes odsouhlasili pokračování dodávek tepla od Sokolovské uhelné. Spolupráce s největším regionálním dodavatelem bude pokračovat minimálně dalších 20 let. Vlastní zdroj, o...

8. září 2026  16:36

Jako papírový filmový festival. Mattoni chce dostat Knižní lázně na výsluní

Ondřej Poskalský, generální ředitel Mattoni 1873, chce mariánskolázeňské Knižní...

Smělé plány má s tradiční mariánskolázeňskou literární akcí Knižní lázně společnost Mattoni 1873, která je partnerem akce. Literární přehlídku chce co do důležitosti dostat na úroveň Mezinárodního...

8. září 2026  14:53

Červenec nadějný, srpen tragický. Obětí dopravních nehod bylo více než loni

ilustrační snímek

V průběhu letních prázdnin zemřelo při nehodách v Plzeňském kraji osm lidí, což je o dva více než v roce 2025. Černá série na silnicích ale pokračovala i v prvních zářijových dnech. Dva mladí lidé...

8. září 2026  10:12

Jelena střelil cizinec z auta a bez povolení. Soud mu vzal pušku a vyměřil pokutu

Jelen, kterého osmačtyřicetiletý cizinec střelil v rozporu s českými zákony.

Na loveckou vášeň doplatil osmačtyřicetiletý cizinec. Při návratu z legálního lovu na Chebsku střelil u Křepkovic jelena siku, který stál u silnice. Ani se při tom neobtěžoval vystoupit z auta....

8. září 2026  10:01

Aby se psi nenudili. Sokolov chystá pro čtyřnohé kamarády nové hřiště v centru

ilustrační snímek

Vybudovat veřejné psí hřiště se rozhodla radnice v Sokolově na nevyužitém pozemku v centru města. Na projektu se už pracuje. Hotovo by mělo být koncem října.

7. září 2026  11:01

Nebyly to dveře, ale střílna. Při rekonstrukci zámku narazili na raritu

Ředitel Muzea Sokolov Michael Rund (4. září 2026)

Nákladnou rekonstrukcí prošla část přízemí sokolovského zámku. Muzeum Sokolov, které v památce sídlí, teď začne využívat nové edukační centrum, muzejní badatelnu s velkorysou knihovnou i menší...

6. září 2026  9:16

Kariéra u hasičů láká i dívky, na škole v Chebu se na ni připravují dvě

Na budoucí kariéru u hasičů se v Chebu od nového školního roku připravuje...

Nový studijní obor Požární ochrana slavnostně otevřela Integrovaná střední škola v Chebu. Jako jediná v Karlovarském kraji začala poprvé v historii vzdělávat budoucí profesionální hasiče. Výuku...

5. září 2026  14:38

Minimální marže, ale jistá práce. Thun bojuje o přízeň obchodních řetězců

Hlavní závod společnosti Thun 1794, největšího českého výrobce porcelánu, v...

Necelých 400 milionů korun na tržbách, takový je letošní plán novorolské porcelánky Thun 1794. Generální ředitel Vlastimil Argman věří, že se jej podaří naplnit i přes kulhající zahraniční odbyt v...

4. září 2026  15:01

Tragická nehoda u Chebu. Chodec zemřel po srážce s autem, ve tmě nebyl vidět

Tragická nehoda uzavřela silnici u Chebu. Chodec zemřel po srážce s autem. (4....

Na silnici I/21 ve směru z Chebu do Františkových Lázní srazilo v pátek krátce před 5:00 auto chodce, který následně zemřel. Silnici policisté uzavřeli a odkláněli vozidla na objízdnou trasu, která...

4. září 2026  7:43,  aktualizováno  12:06

Daimler Truck chce v Chebu vyrábět až 25 tisíc vozů ročně. Ukáže, jaké to budou

Dnešní Daimler Truck už není jen německý Mercedes-Benz. Je to pestrá rodina...

Historické i současné automobily, moderní technologie, adrenalin, zábavu a hudbu slibuje tradiční Dopravní den v Chebu. Uskuteční se v sobotu 5. září na náměstí Krále Jiřího. V rámci akce se...

4. září 2026  10:25

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Uranové peklo na Jáchymovsku. V Rudé věži umírali vězni při práci pro SSSR

Rudá věž je zapsána na seznamu UNESCO v rámci hornického regionu...

Patří mezi nejmladší památky na seznamu UNESCO, přesto její historie nahání hrůzu. Rudá věž smrti v Ostrově na Karlovarsku byla místem, kam komunistický režim posílal vězně k likvidaci. Dřeli tu ve...

4. září 2026

Spor o teplo v Chodově definitivně končí, tečku za ním udělal Ústavní soud

Kolem dvou stovek bytů a některé instituce v Chodově zůstaly koncem listopadu...

Jako zjevně neopodstatněnou odmítl Ústavní soud stížnost společnosti Marservis, která už dvě desítky let ve sporu s chodovskou radnicí. Ten se týká provozování rozvodů tepla a teplé vody ve městě....

3. září 2026  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×