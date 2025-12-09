Těžaři předpokládají, že se po loňské obří ztrátě letos opět vrátí k zisku

Společnost Sokolovská uhelná dokončila transformaci hospodaření a předpokládá, že po loňské ztrátě 2,2 miliardy korun skončí její letošní hospodaření v zisku. Firma, která těží hnědé uhlí, vyrábí teplo a elektřinu, se zaměřila na optimalizaci a snížení provozních nákladů v těžební oblasti i v areálu ve Vřesové na Sokolovsku a elektrárně Tisová.
Došlo ale i na propouštění. Jak v úterý řekli zástupci Sokolovské uhelné a její sesterské společnosti SUAS Group, povede to k udržitelnému chodu společnosti i v nadcházejících letech.

Podle předsedy představenstva Sokolovské uhelné Martina Čermáka přispělo ke stabilizaci ekonomiky firmy především snížení nákladů na provoz těžebních technologií, nákladů na opravy a údržbu, personální opatření a mimořádné výnosy.

Ztráta Sokolovské uhelné přesáhla dvě miliardy, klesá i počet zaměstnanců

„Stabilizace skupiny Sokolovská uhelná bude pokračovat, zahájili jsme odlišný systém provozování našich energetických zdrojů, kdy nyní primárně vyrábíme teplo. Počítáme s navýšením tržeb za naše základní produkty, tedy uhlí nebo multiprach. Tepla se již navýšení dotklo, nicméně avizovali jsme udržení stejné ceny i pro rok 2027,“ řekl Čermák.

Po roce personálních opatření souvisejících s útlumem těžby hnědého uhlí neplánuje podle něj firma další zásadní odchody zaměstnanců. „Naší prioritou je pokračování vnitřní transformace skupiny Sokolovská uhelná a SUAS Group a udržení pozitivního trendu, který jsme letos nastavili,“ doplnil.

Zásadní zlom. Těžaři na Sokolovsku kvůli útlumu odstaví poslední velkorypadlo

Skupina SUAS Group rovněž pokračovala v rozvoji aktivit dceřiných společností na externím trhu, což je trend, který bude pokračovat i v příštím roce. Spolu s městy a obcemi v regionu zahájila přípravu strategie teplárenství směřující k dlouhodobě udržitelným dodávkám tepla v rámci centrálního systému zásobování teplem v Karlovarském kraji.

„Mezi velmi perspektivní součásti skupiny SUAS Group patří mimo jiné linie SUAS Construction, která zastřešuje stavební firmy a má za sebou kvalitní spolupráci společnosti Baustav na rekonstrukci obchodního domu Máj v Praze či realizaci zakázky SUAS Stavební na stavbě psychiatrického pavilonu nemocnice v Ostrově,“ řekl Rudolf Borýsek, předseda představenstva skupiny SUAS Group.

Podle něj se tak potvrzuje, že Baustav patří mezi velmi úspěšné akvizice Skupiny. „Linie SUAS Construction se chystá převzít od příštího roku rovněž kamenolom v Horním Rozmyšlu u Vřesové, který nabízí příležitost pro další expanzi. K dalším vydařeným akvizicím patří firma DIKRT ve Svatavě, jež má zakázky v oblasti protikorozních úprav, výstelkování fluoroplasty či ve výrobě potrubí a nádob pro chemický průmysl. Aktuálně se účastní výběrového řízení na dodávku lakování zastřešení nového vlakového terminálu Praha – Smíchov,“ popsal Borýsek.

Úspěšně se rozvíjejí také společnosti SUAS PRO, která obchoduje s vedlejšími energetickými produkty, jako jsou popílky, sádrovce a další materiály, a SUAS Lindner. Ta se věnuje zpracování energosádrovce.

Sokolovská uhelná ještě těží, v budoucnu si ale musí poradit i bez uhlí

Sokolovská uhelná se chystá na útlum těžby. V současnosti proto přestala těžit skrývku. „Rovněž těžební provoz firmy přešel z nepřetržitého na dvanáctihodinový sedmidenní,“ uvedl Martin Čermák. Firma letos propustila zhruba 250 lidí, kterým zaplatila odstupné zhruba 110 milionů korun.

V současné době pracuje v Sokolovské uhelné a SUAS Group zhruba 2 400 zaměstnanců. Další plošné propouštění firma neplánuje. V letošním roce chce Sokolovská uhelná vytěžit 1,7 milionu tun hnědého uhlí, v příštím roce plánuje těžbu ve stejné výši.

