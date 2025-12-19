Mají našetřeno, schodek si mohou dovolit. Sokolov schválil rozpočet na příští rok

Autor:
  10:45
Se schodkovým rozpočtem bude v příštím roce hospodařit sokolovská radnice. Zatímco příjmy budou 1,007 miliardy, výdaje má město naplánované na 1,350 miliardy. Rozdíl radnice pokryje z úspor z minulých let.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Největší investice by měly být ve výši 410 milionů. Jsou to například rekonstrukce bývalé budovy hygieny a budovy Egerius, vybudování nového herního prvku v Husových sadech, stavba cyklostezky na Jižním lomu a záchytného parkoviště na Michalu,“ uvedla starostka Renata Oulehlová.

Sokolov má staronové vedení. Kubise v čele města střídá Oulehlová

Připomněla, že jednou z velkých investic, která se promítne do několika příštích let, bude zateplení bytových domů na náměstí Budovatelů. Celý projekt by měl odhadem přijít asi na 150 milionů korun. Práce začnou v příštím roce, předpokládané náklady by měly být okolo 16 milionů korun.

„Celý projekt máme rozdělený na sedm etap. V první budeme zateplovat a vyměňovat okna u části domů na náměstí, ale pouze z čelní strany. Jde přibližně o dvě stovky bytů, nájemníky budeme informovat s dostatečným předstihem,“ dodal zástupce starostky Jan Picka s tím, že město se na projekt snaží získat dotaci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou. (18. prosince 2025)

Kamion převážející lahve s minerální vodou havaroval ve čtvrtek ráno na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve....

Největší český mural je hotový. Propojil průmysl a historii města

Největší český mural zdobí halu v Chebu. Vytvořil ho ChemiS.

Největší česká velkoplošná malba, takzvaný mural art, na fasádě distribučního centra v průmyslové zóně Panattoni Business Park Cheb je dokončená. Na budově, která je aktuálně ve výstavbě, zaujímá...

Snazší cesta z Karlových Varů na sever. Most přes Pekelský potok je hotový

Stavba nového mostu přes Pekelský potok ve Stráži nad Ohří trvala v plném...

Po sedmi měsících končí stavba nového mostu přes Pekelský potok ve Stráži nad Ohří. Ředitelství silnic a dálnic jej dává do provozu ve středu. Silničáři se na místo vrátí ještě příští rok na jaře,...

V Chebu hořel bývalý domov pro seniory, využívají ho bezdomovci

Požár bývalého domova pro seniory v Chebu. (15. prosince 2025)

V Chebu v pondělí hořela budova bývalého domova pro seniory. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a objekt prohledávali. Je v havarijním stavu a dlouhodobě jej využívají bezdomovci.

Chtěl zabít dozorce i spoluvězně, zapálil celu. Trest platí, rozhodl soud

Vězni z Horního Slavkova chtěli zabít dozorce

Pětadvacetiletý Dominik Danyi si odpyká 17 let vězení za pokus o vraždy dozorce a spoluvězně, založení požáru ve věznici v Horním Slavkově a další trestnou činnost. Pražský vrchní soud v úterý zamítl...

Mají našetřeno, schodek si mohou dovolit. Sokolov schválil rozpočet na příští rok

ilustrační snímek

Se schodkovým rozpočtem bude v příštím roce hospodařit sokolovská radnice. Zatímco příjmy budou 1,007 miliardy, výdaje má město naplánované na 1,350 miliardy. Rozdíl radnice pokryje z úspor z...

19. prosince 2025  10:45

Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou. (18. prosince 2025)

Kamion převážející lahve s minerální vodou havaroval ve čtvrtek ráno na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve....

18. prosince 2025  9:44,  aktualizováno  17:46

Cheb odmítl nabídku Accolade, průmyslový park bude dál chystat se státem

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Zastupitelé Chebu ve čtvrtek odmítli nabídku na spolupráci při přípravě Strategického podnikatelského parku (SPP) společnosti Accolade. Budou i nadále park připravovat se Státní investiční a...

18. prosince 2025  17:35

Sněhová děla jedou naplno. Po teplých dnech skiareály využily ochlazení

Zasněžování v lyžařském areálu Klínovec v Krušných horách

V Krušných horách v Karlovarském kraji využili provozovatelé lyžařských středisek ochlazení a opět spustili zasněžování. O víkendu pojedou vleky a lanovky například na Klínovci, Plešivci, v...

18. prosince 2025  11:16

Referendum o výstavbě na Ryžovně je platné, soud zamítl kasační stížnost

Lokalita Ryžovna u Božího Daru v Krušných horách. (18. června 2025)

Nejvyšší správní soud v tomto týdnu zamítl kasační stížnost části zastupitelů Božího Daru na Karlovarsku. Ti se touto cestou snažili zvrátit nedávné referendum ohledně budoucnosti lokality Ryžovna. V...

17. prosince 2025

Rozárka s červenou čepičkou. Pacienty ostrovské nemocnice potěšil poník

Největší radost ze čtyřnohé terapeutky měli klienti oddělení.

Příjemná návštěva v předvánočním čase potěšila klienty oddělení následné péče psychiatrie Nemocnice Ostrov. Zavítala mezi ně Kateřina Bláhová s poníkem Rozárkou. Zooterapie sice není v nemocnici...

17. prosince 2025  14:10

Snazší cesta z Karlových Varů na sever. Most přes Pekelský potok je hotový

Stavba nového mostu přes Pekelský potok ve Stráži nad Ohří trvala v plném...

Po sedmi měsících končí stavba nového mostu přes Pekelský potok ve Stráži nad Ohří. Ředitelství silnic a dálnic jej dává do provozu ve středu. Silničáři se na místo vrátí ještě příští rok na jaře,...

17. prosince 2025  9:33

Chtěl zabít dozorce i spoluvězně, zapálil celu. Trest platí, rozhodl soud

Vězni z Horního Slavkova chtěli zabít dozorce

Pětadvacetiletý Dominik Danyi si odpyká 17 let vězení za pokus o vraždy dozorce a spoluvězně, založení požáru ve věznici v Horním Slavkově a další trestnou činnost. Pražský vrchní soud v úterý zamítl...

16. prosince 2025  12:29

Rok 2026 ve znamení investic do bydlení. Karlovy Vary schválily rozpočet

Tak bude po rekonstrukci vypadat současná ubytovna Drahomíra, ve které má...

S příjmy 1,74 miliardy budou v příštím roce hospodařit Karlovy Vary. Schválené výdaje činí 2,08 miliardy korun. Schodek město uhradí z rezerv a úvěrů. Velká část peněz přitom zamíří do bytové...

16. prosince 2025  11:16

Zateplení budov a modernizace osvětlení. Mariánské Lázně chtějí ušetřit

Mariánské Lázně - zpívající fontána

Významné snížení nákladů na energie by měl přinést rozsáhlý projekt energetických úspor, který aktuálně startuje v Mariánských Lázních. V první fázi se zaměří na veřejné osvětlení, zimní stadion a...

15. prosince 2025  15:44

V Chebu hořel bývalý domov pro seniory, využívají ho bezdomovci

Požár bývalého domova pro seniory v Chebu. (15. prosince 2025)

V Chebu v pondělí hořela budova bývalého domova pro seniory. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a objekt prohledávali. Je v havarijním stavu a dlouhodobě jej využívají bezdomovci.

15. prosince 2025  10:36,  aktualizováno  14:48

Fyzioterapeut vylákal z důvěřivců 160 milionů, sliboval mince i rehabilitaci

ilustrační snímek

Až deset let za mřížemi hrozí devětačtyřicetiletému fyzioterapeutovi z Aše, který si napůjčoval od důvěřivých lidí téměř 160 milionů korun. Tvrdil jim, že za půjčené peníze nakoupí například...

15. prosince 2025  11:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.