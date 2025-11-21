Prodejte nám strategický park, nabízí Accolade Chebu skoro dvě miliardy

Developerská skupina Accolade nabídla Chebu za Strategický podnikatelský park (SPP) 1,95 miliardy Kč. Město zatím park připravuje ve spolupráci se státní firmou SIRS. Accolade v pátek městu nabídla vyšší výnosy z prodeje pozemků a také offsetové programy na rozvoj města, podobně, jako slibuje stát. Radnice nabídku zváží.

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu | foto: parkcheb.cz

Podle místostarosty Chebu a člena přípravné skupiny parku Michala Pospíšila (ODS) město nabídku posoudí, nechce ale pozastavit samotné přípravy SPP, kde už je v běhu i jednání s konkrétním investorem.

Zástupce chebského starosty Pavel Pagáč řekl, že vedení města obdrželo nabídku v pátek a ještě se s ní nestačilo podrobně seznámit. „Musíme tu nabídku probrat, budeme informovat zastupitele. V tuto chvíli k tomu nemohu říct nic bližšího, jakmile to bude možné, vydáme prohlášení,“ uvedl Pagáč.

Další průmyslová zóna v Chebu budí obavy. Podle města kvůli neinformovanosti

Podle dosavadních dohod se Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS) by město Cheb mohlo z prodeje pozemků získat zhruba 1,4 miliardy korun a dalších asi 600 milionů v offsetových programech na rozvoj města. Accolade nabízí, že by investiční náklady i rizika přípravy zóny přebral soukromý investor.

Nad rámec základní nabídky návrh zahrnuje rozsáhlé využití offsetových programů a možnost, že by Accolade předalo městu své podíly ve společnostech CHEVAK a TEREA, což by městu mohlo zajistit kontrolu nad energetickými a vodohospodářskými službami pro obyvatele.

Referendum o osudu podnikatelského parku v Chebu je neplatné, přišlo málo lidí

Strategický podnikatelský park Cheb má vzniknout na ploše 142 hektarů, z toho 131 hektarů ve vlastnictví města, jako společný podnik státu a města. Záměrem je, že Cheb se SIRS se budou spolupodílet na rozvoji zóny. Jen náklady na přípravu infrastruktury pro budoucí park se odhadují na čtyři až pět miliard korun ze státních zdrojů.

Strategický průmyslový park Cheb je součástí Hospodářské strategie České republiky a patří mezi priority ministerstva průmyslu a obchodu i agentury CzechInvest pro projekty s vysokou přidanou hodnotou. Nabídka Accolade sleduje stejný strategický cíl, avšak slibuje silnější pozici města bez využití státních prostředků.

21. listopadu 2025  14:59

