Novorolská porcelánka věří po loňské ztrátě v letošní zisk, zakázek má dost

Podle generálního ředitele společnosti Vlastimila Argmana by tak mohla společnost letos dosáhnout zisku, předběžně okolo 20 milionů korun. Loni firma skončila ve ztrátě, její výši zatím porcelánka neupřesnila.

V loňském roce firma dosáhla tržeb 351 milionů korun a vyrobila přes dva tisíce tun porcelánového zboží. Argman v pátek řekl, že za první čtyři měsíce letošního roku už výroba přesáhla tisíc tun. Na vyšším prodeji se podílely například zakázky pro italský obchodní řetězec a pro řetězec Lidl, s nímž porcelánka z Nové Role spolupracuje už poněkolikáté.

V loňském roce musela firma radikálně snižovat náklady. Důsledkem toho bylo i uzavření provozu závodu v Klášterci nad Ohří. Počet zaměstnanců tak poklesl meziročně o 73 na 378 na přelomu roku.

Největší podíl prodeje porcelánky Thun 1794 se vloni uskutečnil na tuzemském trhu, šlo zhruba o 39 procent z celkového prodeje. Významná část z toho se pak ale stejně přeprodává do zahraničí. Z exportních trhů se firmě daří například v Dánsku, kam směřuje osm procent prodeje, do Francie je to sedm procent, podobně jako do Německa. Nadějně vypadá i export do Bosny a Hercegoviny, Egypta, Rakouska nebo Brazílie.

Dvorní návrhářka porcelánky Lenka Sárová Malíská řekla, že novinkou pro letošní sezonu bude například kolekce Lea Hotel, což je upravená sada nádobí pro použití v restauracích, hotelech a kavárnách. Nádobí z této kolekce je lépe stohovatelné a má posílený střep. Další novinkou je kolekce s dekorem sedmikrásky, která je upravenou variantou sady Constance.

Firmu podle Argmana stále nejvíce trápí vysoké ceny energií, i když proti minulým rokům se jejich cena přece jen stabilizovala. Energetické náklady jsou ale přes úsporná opatření vysoké, zejména spotřeba plynu pro vypalovací pece výrazně ovlivňuje celou ekonomiku firmy.