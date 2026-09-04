Podle Martina Hory, vedoucího domácích prodejů porcelánky, se ale řetězce snaží tlačit cenu co nejníže. „Pro nás to sice znamená minimální marže, ale zároveň jistou práci pro lidi,“ naznačil Hora.
Ten v současnosti jedná o možné spolupráci s několika řetězci. Jistá je pro druhé pololetí zakázka od Lidlu v rámci kampaně Back to school.
Thun na konci prvního pololetí zaměstnával 347 lidí. Většina z nich pracuje ve výrobní části skupiny Thun 1794. Pouze devět jich zaměstnává obchodní část.
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Co se domácího odbytu týká, je podle Hory situace už několik let stabilní. „Ale je to mravenčí práce, zakázky jsou totiž spíše menší. Přesto se pohybujeme ve stejných číslech, jako loni,“ konstatoval vedoucí domácího prodeje. Na tuzemský trh přitom míří přibližně polovina produkce.
Velmi ceněnými zákazníky jsou podle Hory hotely. Proniknout do nich je ale podle jeho zkušeností náročné. Nicméně pokud se to podaří, je odbyt zajištěný. „Nové hotely berou komplet celý sortiment, který v rámci hotelového porcelánu nabízíme. Objednávky na jeho doplnění pak chodí pravidelně,“ vysvětlil Hora.
Do ekonomické situace společnosti se může negativně propsat řada faktorů. Tím nejzásadnějším je cena plynu, která podle Vladimíry Rosendorfové ze společnosti ČEZ dosáhla nového rekordu 75 eur za megawatthodinu.
Letošní rok ještě Thun zvládne. „Vloni se nám na celý rok podařilo zafixovat ceny,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Vlastimil Argman. Co bude v roce 2027 si zatím netroufá odhadnout. Plyn přitom tvoří přibližně třetinu nákladů porcelánky.
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Ceny ovšem rostou i na dalších vstupech. Thun v současnosti jedná o strategii, jak se oprostit od některých zahraničních dodavatelů. O co konkrétně jde, však Argman neuvedl.
Další proměnnou je výše platů. Vedení porcelánky nikdy nezastíralo, že většina zaměstnanců pobírá minimální mzdu. Ta ale v posledních letech roste. „Zvýšení minimální mzdy o 2 500 korun pro nás znamená patnáctimilionový nárůst nákladů,“ podotkl Argman.
Náklady se společnost snaží snižovat všemi možnými způsoby. Jedním z posledních je využití odpadního tepla z pecí pro vytápění hal. Díky tomu se podíl plynu určeného přímo na výrobu tepla dostal na jedno procento.