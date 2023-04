Lidé budou moci platit correnty namísto peněz. Podpoří místní ekonomiku

„Chceme podpořit zdejší podnikatele a zvýšit kupní sílu obyvatel. Na zahájení projektu plánujeme letos dát dva miliony korun,“ uvedl starosta Vítězslav Kokoř s tím, že correnty město nakoupí ze svých zdrojů. Kromě toho přidá ještě 140 tisíc korun na další náklady a marketing. Proto bude třeba, aby projekt a nákup této digitální měny projednaly orgány města a schválilo zastupitelstvo.

„Jedním z největších problémů Aše je nízká ekonomická a podnikatelská aktivita. Lidem se nevyplatí podnikat, raději odcházejí pracovat do Německa. V Aši zbylo jen pár řemeslníků a jiných podnikatelů. Právě ty bychom chtěli podpořit projektem Corrency. Rádi bychom začali ještě letos. Plán by mělo 26. dubna projednat a případně schválit zastupitelstvo,“ řekl Kokoř.

Pomoc pro malé a střední firmy

Podle starosty by do projektu přihlášení obyvatelé města měli dostat od radnice po 1000 correntech, z nichž každý bude mít u obchodníků hodnotu jedné koruny. Sami se pak rozhodnou, na jakou službu či produkt digitální peníze uplatní. Dotace by měla lidi motivovat k návštěvě místního obchodníka či poskytovatele služby se sídlem v Aši.

Kromě podpory lokálních podnikatelů má být tento model podle vedení města užitečný také v tom, že získá informace, kolik lidí ve městě reálně podniká a o jaké služby je zájem. Correnty mají podpořit malé nebo střední firmy, proto nebude možné jejich uplatnění třeba při nákupu v supermarketu.

V jiných městech se projekt osvědčil

Ašská radnice se při svých plánech na oživení místní ekonomiky inspirovala v nejrůznějších městech republiky. „Někde radnice podpořily zájmové kroužky pro děti, jinde místní obchodníky nebo určité služby, farmářské výrobce, a tak podobně,“ poznamenal mluvčí města Milan Vrbata.

Projekt podpory lokální ekonomiky zavedli například v Kyjově na Hodonínsku, některých částech Prahy či ve Slezské Ostravě. V Kyjově byl v roce 2021 spuštěn pilotní projekt, který byl pro radnici zdarma. Ve Slezské Ostravě mohou lidé využít dotaci na sportovní a rekreační aktivity. Cílem je podpořit zdraví a rozvoj dětí a zároveň pomoci spolkům a organizacím, které aktivity nabízejí.

Podle ašského starosty se systém osvědčil. Pokud bude úspěšný i v Aši, zváží radnice případné rozšíření projektu.