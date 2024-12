V Keni musí být řidič opravdu šikovný, líčí rozdíly šéf mezinárodní autoškoly

Kdo si počká, ten se dočká. Tak by se dala zjednodušeně popsat kariérní cesta Radka Pätnického z Karlových Varů. Když se po maturitě nedostal na vysněnou policejní akademii, zkoušel různé práce a podnikatelské záměry, ale nic ho zcela nenaplňovalo.

Díky náhodě a ochotě učit se a pracovat na sobě se postupně dostal do vedení mezinárodní autoškoly 7 Days Driving School, která pomáhá zájemcům o řidičský průkaz například v Irsku nebo daleké Keni. „Začátky byly těžké, ale nyní jsem spokojený. Jen boj s administrativou a neochotou úředníků je někdy velmi vyčerpávající,“ podotýká ředitel.

Při domlouvání rozhovoru jste odlétal pracovně do zahraničí. Nyní jste v Karlových Varech pouze na několik dní a opět míříte do Afriky. Je cestování váš každodenní režim?

Na letištích a ve vzduchu trávím skutečně hodně času. Je to v podstatě taková druhá kancelář. Vzhledem k tomu, že provozujeme síť autoškol, které fungují například v Irsku nebo Keni, to ani jinak nejde. Nyní pracujeme na otevření autoškoly na Maltě, v dlouhodobějším horizontu je v plánu i Gruzie nebo Portugalsko. S menším počtem nalétaných hodin tedy počítat příliš nemůžu, spíše naopak. (úsměv)