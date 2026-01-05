Platy povyskočí o jednotky procent. Těžaři už vědí, jak na tom letos budou

Petr Kozohorský
  13:45
Ta tam je nejspíš doba, kdy firmy kvůli rostoucí inflaci a přetahování zaměstnanců poměrně výrazně navyšovaly mzdy. Loni už se nárůsty pohybovaly jen mezi třemi až pěti procenty a letos to bude zřejmě méně. Sokolovská uhelná zvýší plat o tři procenta, jak na tomu budou zaměstnanci krajské nemocnice, ukáže až jednání s odbory.
ilustrační snímek

Tři procenta navíc najdou v letošním roce na výplatní pásce zaměstnanci Sokolovské uhelné. Ta je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu.

Navýšení se týká sedmi stovek zaměstnanců ve společnosti a jejích sedmi dceřiných firmách. Kolektivní smlouva, kterou už podepsala se zástupci odborů, řeší mzdy i benefity v závislosti na ekonomické výkonnosti jednotlivých firem. Vyjednávání vedly za zaměstnance tři odborové organizace.

SUAS zvýší cenu tepla až o 11 procent, garantuje ji ale i pro rok 2027

„Letošní kolektivní vyjednávání, které jsme absolvovali od října do prosince, bylo tvrdé, ale korektní. Jeho výsledkem je nárůst mzdy v Sokolovské uhelné o tři procenta. Toto, z našeho pohledu mírné, navýšení odráží složitou ekonomickou situaci, ve které se v uplynulém období vlivem útlumu těžby nacházela Sokolovská uhelná. A jsme rádi, že firma signalizuje stabilizaci hospodaření, což by se v příštím roce mohlo výrazněji projevit i v odměňování zaměstnanců,“ uvedl předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné Jan Smolka.

Podle předsedy představenstva Sokolovské uhelné Martina Čermáka chce skupina Sokolovská uhelná v příštím roce pokračovat ve stabilizaci hospodaření. „Naší prioritou je pokračování vnitřní transformace, které ale nebude spojeno s plošným snižováním stavu zaměstnanců,“ sdělil Čermák.

Těžaři předpokládají, že se po loňské obří ztrátě letos opět vrátí k zisku

Část tříprocentního nárůstu půjde do tarifu. Beze změny zůstává benefitní systém - zaměstnanci mají k dispozici benefitní kartu Pluxee, firma zachová příspěvek na penzijní pojištění a stravování.

Den otevřených dveří v dokončeném pavilonu akutní medicíny v karlovarské nemocnici.

„Je pochopitelné, že hospodaření Sokolovské uhelné nutně musel ovlivnit nejen útlum těžby, odstavování technologií, přechod ze směnného provozu na Těžebním úseku v denní službě a obecně i stále se snižující zájem o uhlí. Na druhou stranu není jednoduché vysvětlit zaměstnancům, že růst mezd není tak významný, jak by si představovali. Přesto jsme se snažili vyjednat maximum možného,“ doplnil odborář Smolka.

V krajské nemocnici stále jednají

Pět odborových organizací se v Karlovarské krajské nemocnici (KKN) účastní vyjednávání o kolektivní smlouvě na příští rok. Podle mluvčí nemocnice Markéty Singerové se zatím uskutečnila dvě kola jednání, další je naplánované na polovinu ledna příštího roku.

Nemocnice už má kolektivní smlouvu, zdravotníci si polepší o šest procent

„Naší ambicí je uzavřít kolektivní smlouvu do konce ledna, konečný výsledek však bude záviset na dalším vývoji jednání,“ naznačila Singerová. V roce 2025 si zaměstnanci KKN polepšili plošně jak v Karlových Varech, tak v Chebu.

„Došlo k plošnému navýšení mezd o 1400 korun bez ohledu na pracovní pozici, a to od února 2025,“ potvrdila Singerová. Současně vedení KKN navýšilo příspěvek na spoření na stáří na 600 korun měsíčně. Novým benefitem byla karta Multisport.

Odboráři cítí, že velká vlna nárůstu mezd z minulých let odeznívá. „Pravidelné statistiky za daný rok zpracováváme každoročně začátkem následujícího roku, takže ještě nemáme reálná čísla za rok 2025. Nicméně podle našich informací můžeme říct, že po výkyvu vysokých inflací se situace začíná pomalu stabilizovat. V dřívějších letech byla snaha o dorovnávání vysoké inflace, která ještě měla pro rok 2025 doběh, ale již nebyla úplně prioritní,“ říká specialistka pro ekonomiku, mzdy a kolektivní vyjednávání regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO v Plzni Barbora Kovaříková.

Vědci objevili ve stepi dochovaný sovětský lágr, pobývali v něm i Čechoslováci

Vědci ze ZČU se v příštím roce vypraví do Kazachstánu, kde se zaměří na...

Archeologický výzkum bývalých gulagů, což byly koncentrační tábory v Sovětském svazu, připravují na území dnešního Kazachstánu archeologové ze ZČU ve spolupráci s organizací Gulag.cz. Začátkem října...

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

U Chebu zapadl na přejezdu sypač, narazil do něj vlak se 40 cestujícími

V Chebu se na železničním přejezdu srazil vlak se sypačem. (3. ledna 2026)

Srážka sypače s vlakem, ke které došlo v sobotu večer v Tršnici na Chebsku, se bude šetřit jako obecné ohrožení. Sypač zapadl na vlakovém přejezdu a nedlouho potom do něj narazil osobní vlak, ve...

Unikátní výuční list zahradníka se po staletích vrátil na zámek ve Valči

Unikátní dokument z roku 1769 přibližuje běžný život na zámku ve Valči.

Cenné svědectví o fungování barokního šlechtického sídla získal na sklonku loňského roku Národní památkový ústav. V nabídce nejmenovaného středoevropského starožitníka objevili jeho pracovníci...

5. ledna 2026  9:44

