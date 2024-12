Karlovarské oplatky jsou jedinečné, tak nesmějí být z Luhačovic, potvrdil soud

A rovněž u zákazníků vyvolává dojem, že se jedná o produkt z Karlových Varů, vyráběný za pomoci vody z tamního Vřídla, i když tomu tak není.

Právě to vytkla Státní zemědělská a potravinářská inspekce výrobci oplatek z Lovosic už v roce 2017. Zároveň zakázala uvádět tyto oplatky na trh a nařídila stažení pochoutky z provozoven.

Karlovarské oplatky jsou totiž chráněné zeměpisné označení a jak se ukázalo, kontrolované oplatky nebyly vyrobeny v Karlových Varech, nýbrž v Luhačovicích. Navíc při jejich výrobě nebyla použita vřídelní voda. Přitom se ale svým vzhledem i způsobem podávání a to včetně ohřívání pravým Karlovarským oplatkám podobají.

Proti takovému rozhodnutí se výrobce luhačovických oplatek bránil soudní cestou. Krajský soud v Plzni však žalobu zamítl. Výrobce neuspěl ani s kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu, který ve svém rozsudku zdůraznil, že pokud se na obalu objeví jakýkoli údaj evokující město Karlovy Vary, neznamená to automaticky matení spotřebitele. Záleží vždy na okolnostech. V daném případě však souhrn všech skutečností vedl soud k závěru, že výrobce chráněné zeměpisné označení porušoval.

Jak stojí v rozsudku, stěžovatel uváděl na trh lázeňské oplatky s názvem Lázeňské oplatky či Královské oplatky v obalu, jemuž dominovalo vyobrazení obecně známých karlovarských památek. Tedy Mlýnské kolonády nebo Tržní kolonády.

Zároveň byly na obalu v pozadí vyjmenovávány jednotlivé karlovarské lázeňské prameny a na boční straně některých krabic byl uveden menším písmem text: „nechte se unést podmanivou vůní tradičních lázeňských oplatek z Karlových Varů (… )“, případně v záklopce některých krabic byly opět vyjmenovány prameny z Karlových Varů.

„Nelze hodnotit jednotlivé prvky obalu odděleně, jelikož tvoří jeden celek, který stěžovatel prezentuje a spotřebitel vnímá. S ohledem na místní souvislosti bylo zcela reálné, že si průměrný spotřebitel vytvoří spojitost mezi místem distribuce a místem původu, k čemuž přispěly grafické prvky na obalu,“ zdůraznil v rozsudku Nejvyšší správní soud.

„Abych se přiznal, ten soudní proces trval tak dlouho, že jsme jej už ani nesledovali. Ale rozhodnutí vítáme, je správné. Přece je hloupost, aby na obalu bylo napsáno, že se jedná o oplatky z Karlových Varů, když se vyrábějí v Luhačovicích,“ řekl František Jílek ze společnosti Karlovarské oplatky.

Doplnil, že pokud někdo vyrábí oplatky, neměl by v zákazníkovi budit zdání, že se jedná o produkt ze známých Karlových Varů. „A problémy? Ano, měli jsme je kvůli tomu. Například se na nás zákazníci obraceli s reklamacemi oplatek, které si koupili. Na základě obalu měli dojem, že jsou naše, že my jsme jejich výrobci. Týkalo se to právě Královských oplatek, vyráběných v Luhačovicích,“ dodal František Jílek.