Další restaurace, víc obchodů i multikino. Ve Varech otevřeli novou Varyádu

„V nové galerii je devět gastroprovozů a přibližně 30 obchodních jednotek,“ řekl k pátečnímu otevírání Martin Malý, ředitel marketingu a komunikace investiční společnosti EPG Group, do jejíž sítě karlovarská Varyáda spadá. „Ke dnešku máme hotových přibližně 40 procent plánovaných akcí,“ podotkl Malý. Většina nově otevíraných provozoven má podle něj už své nájemníky.

Vlastník obchodního centra do jeho modernizace investuje téměř miliardu korun. Výrazně tím zvýší prodejní plochu. Plán modernizace karlovarské Varyády se zaměří především na dostavbu, a to v zásobovací části stávajícího centra a dále v jeho přední části.

Nová podoba tak nabídne více než 100 prodejních jednotek a celková plocha centra se zvětší na 27 tisíc metrů čtverečních. Do rekonstrukce byla o devět tisíc metrů menší.

Součástí projektu je i výstavba multikina Premiere Cinemas. To vedle šesti promítacích sálů nabídne i restaurace a kavárny. Jeho otevření je součástí červnového „balíčku“ novinek. V době, kdy investor představil záměr vybudovat multikino, se hovořilo i o tom, že by nové prostory mohl využívat mezinárodní filmový festival. Multikino ovšem nezapadá do festivalové filozofie.

Veškeré práce na modernizaci Varyády zvládá dodavatel za provozu. Podle původního harmonogramu měly skončit v prosinci příštího roku. „Vypadá to ale tak, že vše stihneme dříve. S kompletním otevřením počítáme na přelomu září a října,“ doplnil Martin Malý.