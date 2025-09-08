Audit odhalil v krajské nemocnici nedostatky, i přesto hospodařila lépe

Jitka Dolanská
  14:54
Hospodaření Karlovarské krajské nemocnice v letech 2023 a 2024 mělo řadu nedostatků. Ukázal to audit společnosti Deloitte Advisory, který si nemocnice nechala letos zpracovat. I přes zjištěná pochybení ale nemocnice hospodařila lépe. Klesla ztráta, snížil se i příspěvek od kraje.

Karlovarská krajská nemocnice | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Výsledky auditu představil v pondělí zastupitelům ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan. Auditoři našili problémy například v tom, že některé ze smluv nebyly zaneseny do registru. Poukázali rovněž na to, že nejsou daná jasná pravidla pro souběh soukromých a nemocničních praxí.

Za problematický označili postup nemocnice při koupi tří ambulancí, vytkli jí také nedostatky ve skladovém hospodářství či nejasná kritéria pro odměňování zaměstnanců. Z auditu vyplynulo i to, že nemocnice v Karlových Varech získává za lůžka nižší platby, než krajské nemocnice v ostatních částech země.

Krajští radní odvolali ředitelku karlovarské nemocnice, odbory to vítají

Podle hejtmanky Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové nyní budou muset právníci rozhodnout, zda nedošlo k porušení zákona.

Současný ředitel nemocnice Jiří Štefan, který nastoupil do funkce v červnu letošního roku, se bude muset s výsledky auditu vypořádat. To podle jeho slov znamená sestavit opatření na zlepšení stavu z hlediska termínů i odpovědných lidí.

Soubor novinek ředitel plánuje představit valné hromadě do konce září. Zastupitel Robert Pisár, který v minulém volebním období zasedal v radě kraje, předestřel, že přes všechny nedostatky se nemocnici dařilo. „Ztráta během těch let klesla z 580 na 280 milionů a zároveň na polovinu klesl i příspěvek kraje. Konkrétně ze 194 milionů v roce 2021 na 99 milionů.“

Po generálním řediteli padlo v Karlovarské krajské nemocnici i představenstvo

Diskuse se strhla kolem skutečnosti, že vedení kraje předložilo zastupitelům výtah zásadních informací z téměř devadesátistránkového dokumentu až na zastupitelstvu. Zároveň požadovali, aby měli přístup k plnému znění auditu včetně konkrétních případů pochybení. Vedení kraje slíbilo, že tuto možnost nechá prověřit právníky, a pokud to bude možné, přístup zastupitelům umožní.

Karlovarská krajská nemocnice je krajskou organizací, která spravuje nemocnice v Karlových Varech a v Chebu.

Bývalá železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem už patří cyklistům

Více než osm kilometrů měří nová cyklotrasa spojující města Loket a Horní Slavkov. Vyrostla na roky neprovozované železniční trati.

Stůl na střeše auta, židle na stromě. Výrostci přestavěli nábytek u Thermalu

Židle na stromě a na orientační tabuli, stůl na střeše auta. Tak dopadlo zařízení předzahrádky restaurace u hotelu Thermal v Karlových Varech po nočním nájezdu čtveřice alkoholem posilněných...

Mezi stánky na hlavní třídě v Karlových Varech spadl strom, zranil dva lidi

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu odpoledne strom na prodejní stánky. Podle náměstka krajských hasičů Dušana Uhlíka pád stromu zranil dva lidi, muž i žena skončili v nemocnici.

Porcelánce Thun 1794 se nebývale daří, prosadila se i na výstavě Expo

Na vlně oživení poptávky po spotřebním zboží se veze i novorolská porcelánka Thun 1794. Od začátku letošního roku jedou na plno její provozy v Nové Roli i Lesově.

Na Zličíně vznikne P+R parkoviště pro 600 aut, současné plochy jsou plné už ráno

Na Zličíně vznikne místo nové stanice metra B a dvou parkovacích domů pouze pětipatrová budova s P+R parkovištěm pro šest stovek aut.

V kraji je nízká porodnost, příčinu může pomoci odhalit i vyšetření spermatu

Do konce září si mohou muži, kteří přemýšlejí o založení rodiny, nechat zdarma vyšetřit kvalitu svých spermií. Cílem osvětové akce je zlepšit povědomost o reprodukčním zdraví v Karlovarském kraji,...

8. září 2025  13:15

Tak chutná exotika. Sokolovské náměstí provoněla jídla ze všech koutů světa

Barevné kroje, hudba z různých koutů světa i ochutnávky exotických jídel. Staré náměstí v Sokolově ožilo o víkendu Dnem národnostních menšin.

8. září 2025  9:40

Nový přechod v Tepličce umožní rybám přirozený pohyb přes jez na Teplé

Kaskáda tůní oddělených balvany vzniká kolem jezu v nezastavěné části obce Teplička na Karlovarsku. Povodí Ohře zde staví nový rybí přechod, který umožní vodním živočichům přirozeně a bezpečně...

7. září 2025  9:36

Lávku v Kynšperku čeká rekonstrukce, pěší, cyklisté i vodáci musejí jinudy

V Kynšperku nad Ohří se uzavřela krytá dřevěná lávka přes řeku Ohří. Důvodem je rekonstrukce zchátralých betonových předmostí.

6. září 2025  8:55

Nová šance pro věž smrti. Symbol utrpení politických vězňů převzali památkáři

Rudá věž smrti v Ostrově, symbol utrpení politických vězňů z 50. let minulého století, dostala novou šanci. Sedmipatrová věž z neomítnutých cihel se stala majetkem státu a přešla do správy Národního...

5. září 2025  16:01

Žena brutálně zabila kotě mačetou, nahrávkou se pak chlubila kamarádce

Až šest let vězení hrozí pětadvacetileté ženě ze Sokolova, která obzvláště trýznivým způsobem zabila kotě. Hrůzný čin si nahrávala na telefon, záznamem se pak pochlubila své známé.

5. září 2025  11:31

Zavřený most rozděluje vesnici, řešení vázne na výkupu zásadního pozemku

Řadu let rozděluje uzavřený most přes řeku Ohři obec Šemnice na Karlovarsku. Aby se lidé dostali z jednoho břehu na druhý, musejí si zajet 12 kilometrů a řeku překonat po historickém dřevěném mostě v...

5. září 2025  9:32

Inspirováno Ukrajinou. Hasiči v Karlovarském kraji vybudují centra odolnosti

Živelné pohromy, jako jsou povodně nebo vichřice, i dlouhodobé výpadky proudu představují pro obyvatele i obce v postižených oblastech obrovský problém. Hasiči v Karlovarském kraji proto plánují...

4. září 2025  9:45

