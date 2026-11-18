Zpracovatel analýzy bývalému vedení města výslovně doporučil nepořizovat nerentabilní majetek, snížit provozní výdaje a zvýšit běžné příjmy. To se ale podle nového vedení města nestalo, uvedlo ve středu v prohlášení. Bývalý starosta Vítězslav Kokoř (ANO) se chce k námitkám vyjádřit ve čtvrtek.
|
Město postižené chudobou. Aš chce být daňovým rájem, kde platí jiné zákony
Město s necelými 13 tisíci obyvatel má na letošní rok schválený rozpočet s příjmy 459,5 milionu korun a výdaji 789,3 milionu korun. Schodek 329,8 milionu korun pokrývá z úspor minulých let.
Současný starosta Aše Marian Rewczuk (NEPLAŠ - Nezávislá platforma Aš) je přístupem bývalého vedení města znepokojen a situaci vnímá jako velmi vážnou. „Za naprosto nepochopitelné považuji přístup bývalého vedení, které mělo odborné doporučení, jak postupovat, a i přes důrazné varování nezaujalo odpovědný postoj a k tomu prosazovalo odkup hotelu Goethe,“ uvedl starosta Rewczuk poté, co se s dokumentem seznámil.
Město koupilo hotel Goethe zhruba za 17 milionů korun zejména proto, aby zabránilo přeměně hotelu na ubytovnu. V budoucnu v něm měly vzniknout byty a pokračovat by mohl i provoz hotelu a restaurace. Podobný přístup ale není v regionu výjimečný a i další města raději nevyužité nemovitosti odkupují, než aby umožnily vznik bytů hrazených ze sociálních dávek.
|
Ašská radnice pro jistotu koupí bývalý hotel, aby z něj neudělali ubytovnu
Podle analýzy, kterou zpracoval Luděk Tesař ze CityFinance, si město Aš kvůli propadu běžných příjmů již nemůže dovolit pořizovat nový nerentabilní majetek. Schopnost města financovat údržbu i rozvoj se skokově zhoršila. Provozní hospodaření města mělo v minulých letech příznivý trend, avšak v roce 2025 náhle spadlo blízko k nule.
Zatímco v letech 2023 a 2024 bylo provozní saldo opticky dotováno výnosy z hazardu (zhruba 120 milionů korun) a mimořádným příjmem ze Sberbank (159 milionů korun), v roce 2025 po výpadku hazardu provozní saldo kleslo na pouhých 24,6 milionu korun, což analýza označuje za kolaps.
Provozní saldo přepočtené na obyvatele činí v Aši 1900 korun, což je hluboce pod průměrem obcí v ČR, který činí 8200 korun na obyvatele, uvádí analýza. „Město má v současnosti sotva na úhradu splátek svých dluhů,“ dodává.
|
Proti obchodníkům s chudobou. Aš skupuje domy, aby z nich nevznikly ubytovny
Bývalý starosta Aše Vítězslav Kokoř sdělil, že nejprve chce se svými argumenty seznámit finanční výbor města, který by měl jednat ve středu. Ve čtvrtek se chce vyjádřit veřejně.
Nové vedení města, které vystřídalo na radnici koalici pod vedením ANO, chce na informaci o hospodaření města reagovat. Chce zastavit zbytné výdaje a nerentabilní nákupy. Zároveň nové vedení města prověřuje provozní výdaje s cílem dosáhnout úspor v rozpočtu a zefektivnit odpadové i majetkové hospodaření.