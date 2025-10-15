Mattoni zvažuje koupi krachujícího výrobce minerálek, chce podpořit region

„Samozřejmě hledáme nové akvizice, většinou v zahraničí, protože naše pozice v České republice je už nyní silná,“ konstatoval Alessandro Pasquale při otevření nové haly v podniku v Mnichově na Mariánskolázeňsku.
O mariánskolázeňského producenta minerálních vod nicméně zájem projevil. „Je to v našem regionu a ten chceme podporovat,“ řekl s odkazem na fakt, že v Karlovarském kraji je firma „doma“.
Majitel Mattoni 1873 naznačil, že by se firma do případné aukce podniku mohla zapojit. Ovšem pouze za podmínky transparentnosti nabídky. „Transparentnost je jediná cesta, kterou chceme jít,“ zdůraznil Pasquale.
Jak uvedla ČTK s odkazem na server Hospodářské noviny, Bohemia Healing Marienbad Waters, a. s. (BHMW) míří do konkurzu. Silná většina, 90 procent věřitelů zadlužené firmy, u plzeňského soudu odmítla návrh firmy na reorganizaci a podpořila konkurz a prodej podniku jedinou smlouvou.
Důvodem, proč na sebe mariánskolázeňský podnik podal insolvenční návrh s plánem reorganizace, je podle agentury platební neschopnost. Nyní firma dluží téměř půl miliardy korun asi šesti stovkám věřitelů.
Mattoni 1873 provozuje v Karlovarském kraji dva výrobní závody. V Kyselce, kde stáčí minerální vody Mattoni a Aquila, a v Mnichově, kde pozvedla značku Magnesia.
V posledních letech se ovšem společnost soustředí hlavně na zahraniční trhy. Vedle České republiky působí v sedmi evropských státech. Maďarský prezident v tomto týdnu ocenil Alessandra Pasqualeho zlatým řádem za podporu investic mezi Českou republikou a Maďarskem.