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Sokolovští těžaři výrazně snížili ztrátu z předloňska a doufají v obrat

Petr Kozohorský
  13:35

Zpracovatelská část společnosti Sokolovská uhelná ve Vřesové | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Zlepšení hospodářského výsledku za loňský rok ohlásila skupina Sokolovská uhelná. I když společnost opět skončila ve ztrátě, ta není tak hrozivá, jako v roce 2024, kdy vykázala dvoumiliardovou ztrátu. Ta za rok 2025 činí 125 milionů.

Skupina SUAS GROUP pak podle výroční zprávy za loňský rok dosáhla pozitivního hospodářského výsledku.

Vedení společnosti vidí v konsolidovaném hospodářském výsledku pozitivní obrat. „Dosáhli jsme toho mimo jiné prostřednictvím majetkových transakcí určených k rozvojovým aktivitám, dále jsme přijali opatření, která jednoznačně zefektivnila provoz zdrojů v oblasti výroby elektřiny i tepla,“ uvedl Miroslav Soural, člen představenstva Sokolovské uhelné a místopředseda představenstva SUAS GROUP.

Těžaři předpokládají, že se po loňské obří ztrátě letos opět vrátí k zisku

Do ekonomiky se podle jeho vyjádření v loňském roce pozitivně promítlo také optimalizované využívání paroplynové elektrárny Vřesová. „Její provoz byl v předchozích letech omezený kvůli vysokým cenám plynu,“ vysvětlil Soural.

Sokolovská uhelná vykázala za rok 2025 ztrátu 125 milionů korun a EBITDU (provozní zisk firmy před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace) 490 milionů. „V rámci skupiny SUAS GROUP je hospodářský výsledek po zdanění 18 milionů korun, EBITDA činí 202 miliony korun. Dceřiné společnosti se významně posunuly v nabídce služeb na externím trhu, ať se to týká oblasti stavebnictví, montážních a elektromontážních prací nebo dopravy. Navýšili jsme tržby ale i v případě finančních produktů na trzích s komoditami,“ doplnil Soural.

Sokolovská uhelná ještě těží, v budoucnu si ale musí poradit i bez uhlí

Vzhledem k hospodářským výsledkům za loňský rok chce podle předsedy dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Pavla Tomka skupina pokračovat v udržení dobré ekonomické kondice i pro budoucí období.

„Na konci roku 2025 jsme schvalovali konzervativní plán výhledu na rok 2026 v úrovni pesimističtější, více odrážející dění na energetických trzích v závěru loňského roku. Konflikt v Íránu a růst cen zemního plynu významně ovlivnily situaci na energetickém trhu, vytvořily příležitost k vyššímu využití výrobních kapacit a potenciál ve vyšších výnosech z obchodů na energických trzích,“ konstatoval Tomek.

Vývoj roku 2026 ale podle něj ukazuje, že firma zmíněný konzervativní plán významně překročila. „Pozitivně vnímáme i výhled na rok 2027. Tato nejbližší období jsou potvrzením ekonomické stabilizace skupiny, dávají prostor nejen k posílení vlastního kapitálu obou skupin, ale rovněž příležitost pro pokračování v realizaci rozvojových projektů jak na trhu s elektřinou, tak v oblasti teplárenství, odpadů i v průmyslovém developmentu. Jsme přesvědčeni, že budeme ekonomicky silným partnerem mimo jiné pro odběratele tepla, elektřiny i služeb výkonové rovnováhy,“ řekl předseda dozorčích rad.

Dříve než v roce 2035 těžba v lomech neskončí, říká šéf Sokolovské uhelné

Skupině Sokolovská uhelná a SUAS GROUP se v loňském roce podařilo úspěšně dokončit instalaci elektrokotle ve Vřesové a přípravu výstavby velkokapacitního bateriového úložiště v Lipnici u Vintířova, které letos zahájí ostrý provoz a stane se na čas největším bateriovým úložištěm v České republice.

Skupina se soustředila také na přípravu záměru průmyslové zóny u Starého Sedla, na němž spolupracuje s holdingem Accolade. V roce 2025 otevřela nově vybudovaný hotel Marshall u sokolovského golfového hřiště a podepsala smlouvu se zhotoviteli strategického projektu multifunkční stezky kolem jezera Medard.

V roce 2025 vytěžila skupina Sokolovská uhelná 1,7 milionu tun uhlí a 1,4 milionu metrů krychlových skrývky. Dále vyrobila 705 GWh elektrické energie a prodala 1537 TJ tepla. Společně se SUAS GROUP zaměstnávala celkem téměř 2 300 lidí.

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