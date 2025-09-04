Porcelánce Thun 1794 se nebývale daří, prosadila se i na výstavě Expo

Petr Kozohorský
  10:44
Na vlně oživení poptávky po spotřebním zboží se veze i novorolská porcelánka Thun 1794. Od začátku letošního roku jedou na plno její provozy v Nové Roli i Lesově. O 49 milionů korun tak stouply tržby, téměř o polovinu vyšší jsou pak prodeje.
„Zásobník výrobních zakázek vykazuje dostatečný objem a jednotlivé provozy část skupiny má dostatečné vytížení svých výrobních kapacit. Od druhého čtvrtletí se pozitivně vyvíjí i situace na trzích se zemním plynem a elektřinou. Aktuálně máme s dodavatelem zafixovanou cenu zemního plynu až do konce roku 2026 a jsme ochráněni proti případným výkyvům cen v této oblasti,“ informuje společnost v tiskovém prohlášení.

Podíl na této situaci má fakt, že se podařilo navázat obchodní spolupráci s novými významnými evropskými odběrateli, z níž vyplynuly výrobní zakázky solidního objemu. „Současně se podařilo novými kontrakty obnovit úspěšnou spolupráci s obchodním řetězcem LIDL ČR z let 2020 až 2022,“ naznačil generální ředitel porcelánky Vlastimil Argman.

V prvním pololetí letošního roku prodala porcelánka 1 377 tun porcelánu. To představuje meziroční nárůst o 49 procent. „Objem prodeje zboží se tak přiblížil hodnotám dosahovaným před uzavřením provozu v Klášterci, kdy tržby za zboží a služby za první pololetí roku 2022 dosáhly hodnoty 242 milionů a hmotnost prodaného zboží byla 1 398 tun,“ řekl Argman s tím, že tržby letos zatím dosáhly hodnoty 225 milionů korun, o 49 milionů více, než za stejné období roku 2024.

Generální ředitel předpokládá, že díky ekonomickým výsledků skončí letošní hospodaření společnosti vyrovnaným hospodářským výsledkem. Znamenalo by to návrat k situaci před vypuknutím globální ekonomické krize.

Největší tržby, téměř polovinu, zajistili porcelánky prodeje na tuzemském trhu, 29 procent tržeb pak přinesly prodeje v zemích Evropské unie. Z mimoevropských teritorií úspěšně vyváží výrobky například do Brazílie, Arménie či USA.

Obrovskou reklamou pro nejstaršího českého výrobce porcelánu je jeho prezentace na světové výstavě EXPO 2025. V restauraci českého národního pavilonu totiž už od dubna návštěvníci hodují na porcelánu nesoucím značku Thun. O jeho výrobu se podle statistik z konce pololetí staralo 384 zaměstnanců. Přímo ve výrobě jich pracuje 375.







