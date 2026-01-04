Bytový dům s 38 byty a dalšími šesti odběrnými místy ve společných prostorách je na Hlavní třídě. „Nájemníky jsme seznámili se záměrem, kdy by tam vzniklo jednotné odběrné místo. To znamená, že by tam byly jen jedny hodiny a nájemníci by měli takzvané podružné měření. Díky tomu bychom dosáhli na nejvyšší dotaci,“ popsal starosta Ostrova Pavel Čekan.
Město tak může získat až 70 procent nákladů z programu Zelená úsporám.
|
Města se zahleděla do slunce, budoucnost vidí ve fotovoltaických panelech
Část střechy domu nechalo město loni opravit za zhruba tři miliony korun. Prodloužilo tím tak její životnost na dalších zhruba 25 let a umožnilo instalaci fotovoltaických panelů. „Máme připravenou projektovou dokumentaci, budeme soutěžit dodavatele a na jaře bychom chtěli začít,“ řekl Čekan.
Město má v rozpočtu na příští rok 12 milionů korun na fotovoltaické elektrárny na městských budovách. Solární panely chce umístit například na Domov pokojného stáří, na novou budovu hasičů a do budoucna i na střechu Ekocentra, které čeká rekonstrukce.
V Ostrově žije zhruba 16 tisíc obyvatel. Ročně hospodaří s rozpočtem zhruba půl miliardy korun. Město vlastní zhruba 800 bytů.