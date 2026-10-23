Podnikatelský park v Chebu dostal zelenou, okolní přírodu podle EIA neohrozí

Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS) začala hledat dodavatele pro přípravu pozemků na stavbu závodu. Výstavba výrobní haly by mohla začít příští rok. Investice německé automobilky by podle předpokladů měla zásadním způsobem změnit ekonomickou situaci v regionu.
„Získání kladného stanoviska EIA je pro celý projekt zásadním milníkem. Posuzování vlivů na životní prostředí u takto velkého záměru je vždy nesmírně komplexní a odborně náročný proces,“ uvedl ředitel úseku development SIRS David Petr.
SIRS bude nyní pokračovat v přípravě projektové dokumentace. Dalším cílem je podle Petra získat v prvním čtvrtletí příštího roku stavební povolení, aby investor mohl začít s výstavbou a spustit výrobu do konce tohoto desetiletí.
Hodnocení EIA podle rozvojové společnosti potvrdilo, že při dodržení stanovených podmínek neohrozí okolní přírodu ani veřejné zdraví. Podmínky se týkají například vytvoření náhradních biotopů a kompenzačních ploch pro živočichy, opatření pro minimalizaci světelného a hlukového znečištění nebo dopravních opatření v okolí areálu, uvedl SIRS.
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Daimler Truck chce v Chebu vyrábět až 25 tisíc vozů ročně. Ukáže, jaké to budou
Vstup státní agentury do přípravy velkých průmyslových zón reagoval na dlouhá povolovací a přípravná řízení při získávání strategických investorů v Česku. Zóna v Chebu byla zařazena mezi pro stát strategické zóny. Díky tomu získala manažerskou podporu, ale také příslib takzvaných offsetových programů, které by měly pomoci připravit město Cheb a jeho okolí na změny.
Investor plánuje zaměstnat v první fázi přibližně 1 100 lidí. Uplatnění by v továrně měli najít zejména obyvatelé z Chebu a okolí. Investor se zároveň zavázal, že nabízené mzdy budou nejméně o pětinu vyšší, než je průměr v Karlovarském kraji.
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K továrně na náklaďáky přibude servisní centrum, Daimler Truck zaměstná další lidi
SPP Cheb bude mít rozlohu 133 hektarů. V první etapě má vzniknout hlavní výrobní závod na 65,32 hektarech. V druhé etapě se počítá s rozšířením továrny a ve třetí se vznikem dodavatelského parku. Záměr předpokládá výrobu 34 tisíc nákladních aut ročně.
Společnost Daimler Truck chce v chebském podnikatelském parku kromě výrobního závodu vybudovat i zákaznické a servisní centrum. Záměr už schválilo zastupitelstvo města. „Společnost chce kvůli tomu získat navazující pozemky o rozloze přibližně 3,7 hektaru,“ uvedla SIRS počátkem října na webových stránkách.