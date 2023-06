Méně peněz z hazardu, méně investic do rozvoje, obávají se v malých obcích

Stát by peníze z hazardu přerozděloval obcím podle počtu obyvatel v rámci rozpočtového určení daní. Navrhovaná pravidla by pro menší obce znamenala výrazně nižší rozpočty, a tedy i stopku dalšího rozvoje. „Pro nás je to konečná. S penězi, které dostaneme od státu, můžeme obec nanejvýš provozovat, ale ne rozvíjet,“ řekl Radek Tlačil, starosta Pomezí nad Ohří.

Zbude jen almužna od státu

Nová pravidla cítí považuje za křivdu. „Je to jednoznačně špatně. Stát neumí hospodařit a doplácí na to obce. Hlavně tedy ty malé. Protože těm velkým jde stát na ruku. Důkazem může být právě to, o čem se bavíme. Tohle je akce velkých měst, jako je Praha a ostatní, kde hazard zrušili a teď budou profitovat na nás, na malých obcích,“ zlobí se starosta Tlačil.

Podle starosty Tlačila přitéká ročně do obecního rozpočtu z jediného kasina v Pomezí nad Ohří přibližně 15 milionů korun, přičemž rozpočet obce je kolem 30 milionů. „Ale pozor, to je jenom tím, že máme našetřeno. Rozpočet se tak podřizuje tomu, co právě plánujeme udělat. Když to projde, budeme závislí na almužně od státu. Máme 340 obyvatel. Co z toho výnosu, který se rozpočítá mezi všechny, můžeme dostat?“

Pocítí to ale i velké města

Problémy by návrh přinesl i dalším obcím. „Byl by to výpadek v příjmech ve výši přibližně 100 milionů korun,“ zhodnotil návrh ašský starosta Vítězslav Kokoř. Plánuje svolat mimořádné jednání zastupitelů a vyjádřit ostrý nesouhlas s plánovanými změnami. Aš letos hospodaří s příjmy ve výši necelých 380 milionů korun a plánované výdaje jsou bezmála 520 milionů. Schodek je krytý prostředky z minulých let a úvěrem.

O peníze by přišel rovněž Cheb. Podle mluvčího radnice Tomáše Ivaniče byl za minulý rok příjem města z hazardu 57,8 milionu korun, letos je předpoklad asi 51 milionů. „Vzhledem k rozpočtu to není zásadní částka, i když to město pocítí,“ uvedl Ivanič. Doplnil, že návrh rozpočtu pro letošní rok počítá s výdaji ve výši necelých 1,3 miliardy korun.

Rozpočet sestavili opatrně

Podle Jana Kopála, mluvčího karlovarského magistrátu, je zatím složité komentovat něco, co ještě není schválené a nemá stanovené parametry. „Ale podle toho, co zaznělo různě v médiích a podobně se dá očekávat, že by se podíl obcí na výběru z hazardu mohl citelně snížit. Karlovy Vary přitom vloni získaly právě z daní z hazardu přibližně 57,5 milionu korun,“ uvedl Kopál.

Ani v Sokolově zatím nechtějí spekulovat o tom, jakým způsobem se krok avizovaný vládou v rozpočtu města projeví. Podle Barbory Bardonové, vedoucí odboru finančního a školství, nicméně při sestavování rozpočtu na letošní rok přistupovali právě k příjmům z hazardu konzervativně. „V rozpočtu máme částku 35 milionů korun. Vloni jsme z hazardu získali o čtyři miliony více,“ uvedla vedoucí.