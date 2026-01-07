Zdražování vody a tepla se lidé v regionu nevyhnou, nebude ale drastické

Jitka Dolanská
  15:20
Kolem pěti korun se od začátku letošního roku zvedá cena za kubík odebrané vody. Zdražuje i největší dodavatel tepla v regionu, Sokolovská uhelná a SUAS Group. Výjimkou jsou odběratelé, kterým teplo dodává chebská Terea. Ta zlevňuje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V Karlovarském kraji se větší cenový pohyb - ovšem jen v jednotkách procent - soustředí na vodné a stočné. Například v Chebu lidé zaplatí v roce 2026 namísto 131,6 Kč za metr krychlový 135,5 Kč. Podobné to bude v Sokolově, kde se cena vody zvýší z 129,6 Kč na 134,6 Kč.

Vzrostou i ceny tepla, ovšem s výjimkou Chebu a obcí, kam dodává teplo společnost Terea. Ta už před časem avizovala, že teplo hodlá zlevnit. „Důvodem je cena plynu, a také to, že v kogeneračních jednotkách vyrábíme elektrickou energii, což cenu tepla vylepšuje,“ řekl jednatel společnosti Vojtěch Lapáček.

Dobrá zpráva pro obyvatele Chebu. Terea jim vrátí část peněz za teplo

V Sokolově a Karlových Varech, kam dodává teplo Sokolovská uhelná a SUAS Group, si ale lidé za teplo připlatí. Pro topnou sezonu roku 2026 skupina zvýší cenu vyrobeného tepla, ve stejné výši ji ale zachová i pro rok 2027.

Jak vyplývá z tiskové zprávy, na Sokolovsku se cena vyrobeného tepla na úrovni konečných spotřebitelů navýší o 11 procent, na Karlovarsku do deseti procent, v případě domácností pak do pěti procent.

SUAS zvýší cenu tepla až o 11 procent, garantuje ji ale i pro rok 2027

Ceny tepla, které Sokolovská uhelná a SUAS GROUP vyrábí zatím převážně ze spalování uhlí, rostly v posledních letech více. Z roku 2024 na 2025 stoupla cena tepla pro Karlovarsko, Chodov, Nové Sedlo a Vintířov o více než 14 procent.

Naopak u cen nájemného, městské hromadné dopravy, poplatku za psa a za odvoz komunálního odpadu převažuje v největších městech západních Čech stabilita. Lidé vesměs zaplatí za služby to, co v roce 2025.

