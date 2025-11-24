SUAS zvýší cenu tepla až o 11 procent, garantuje ji ale i pro rok 2027

Autor: ,
  15:01
Pro topnou sezonu roku 2026 zvýší skupina Sokolovská uhelná a SUAS Group cenu vyrobeného tepla pro konečné spotřebitele v regionu o deset až 11 procent. Ve stejné výši ji ale zachová i pro rok 2027. Společnost to v pondělí uvedla v tiskové zprávě.
Elektrárna ETI Tisová

Elektrárna ETI Tisová | foto: Martin Stolař, MAFRA

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group
Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group
Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná
Energetický komplex ve Vřesové na Sokolovsku. Jeho součástí je například...
5 fotografií

Na Sokolovsku se cena vyrobeného tepla na úrovni konečných spotřebitelů navýší o 11 procent, na Karlovarsku do deseti procent, v případě domácností do pěti procent.

Skupina, která je v přechodu od uhelné ekonomiky k jiných formám podnikání, tento krok prezentuje jako vstřícný s tím, že v roce 2027 navýší cenu maximálně o inflaci.

Města a výrobce tepla chtějí spojit síly, odklon od uhlí přijde na miliardu

„Dlouhodobě dorovnáváme cenu tepla v kraji a prohlubujeme tím vlastní provozní ztrátu. Podle nezávislého auditu, který jsme si nechali zpracovat, bychom správně měli cenu výroby tepla za jeden gigajoule držet významně výš. Uvědomujeme si ale, že žijeme v regionu s velkým množstvím sociálně slabých domácností, pro které by to byl neúnosný náklad. Snažíme se tedy najít rozumnou cestu, jak držet naši ztrátu v přijatelné rovině, nikoliv generovat zisk, a zároveň nabízet dodávky tepla za cenově dostupných podmínek. Vytváříme tak podmínky pro zahájenou transformaci teplárenství v regionu a odklon od uhlí,“ uvedl předseda představenstva skupiny Sokolovská uhelná Martin Čermák.

„Jednáme s provozovateli rozvodných soustav, aby ani na jejich straně nedocházelo k navyšování nákladů na dodávky koncovým zákazníkům,“ řekl Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS Group.

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group
Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group
Lom Jiří společnosti Sokolovská uhelná
Energetický komplex ve Vřesové na Sokolovsku. Jeho součástí je například paroplynová elektrárna, teplárna a další provozy.
5 fotografií

Jak uvedl jednatel společnosti Sokolovská bytová Erik Klimeš po započtení navýšení ceny tepla od výrobce a našich nejnutnějších nákladů se cena pro konečného spotřebitele v Sokolově zvýší nanejvýš do 11 procent.

Komplex ve Vřesové i Elektrárna Tisová dodávají teplo odběratelům, kterými jsou mimo jiné společnosti Karel Holoubek – Trade Group, odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary, Sokolovská bytová, Teplo Chodov, Služby města Březová, Tebyt Bukovany a Citice, Hatespo v Habartově nebo Teplárenská NS. Oba uvedené zdroje zásobují teplem celkem 52 tisíc domácností v Karlovarském kraji, školy a školky, nemocnice i podniky.

Trumpovy dekrety poslaly projekt reaktoru na Sokolovsku prozatím k ledu

Ceny tepla, které Sokolovská uhelná a SUAS GROUP vyrábí zatím převážně ze spalování uhlí, rostly v posledních letech více. Z roku 2024 na 2025 stoupla cena tepla pro Karlovarsko, Chodov, Nové Sedlo a Vintířov o více než 14 procent.

Ceny rostly ale už během roku 2024, takže celkové navýšení cen dosáhlo meziročně téměř 50 procent. V Sokolově stoupla cena tepla z elektrárny SUAS v Tisové od Nového roku 2025 na 1153,60 Kč za GJ, což představovalo navýšení o 17,71 procenta proti roku 2024. V předchozím roce to bylo ještě výrazně více.

Hospodaření SUAS GROUP v loňském roce skončilo výrazně nižším ziskem

Do ceny výroby tepla se promítá zejména náklad na emisní povolenky, který tvoří více než 40 procent. Dále zahrnuje náklady na provoz technologie včetně odpisů, náklady spojené s dopravou a úpravou uhlí, osobní náklady a poplatky z vydobytého nerostu. Do celkové ceny se musí promítnout i daň z nemovitosti, například v obci Vřesová došlo k navýšení daně na nejvyšší koeficient pět.

Skupina firem Sokolovské uhelné skončila v roce 2024 ve ztrátě téměř 2,2 miliardy korun. V roce 2023 byla v zisku 885 milionů korun. Sesterské SUAS Group loni klesl zisk z 287 milionů na 22 milionů korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Osobní vlak Českých drah vykolejil na trati do Německa, projel návěstidlo

Vlak Českých drah v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční trati z Karlových...

Osobní vlak Českých drah (ČD) v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční železniční trati z Karlových Varů do Německa nedaleko německého města Johanngeorgenstadt. Strojvedoucí i cestující motorové...

Auto se střetlo s blikající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

Na křižovatce v Chebu se srazilo osobní auto se sanitou jedoucí k pacientovi.

K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na majáky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté, hasiči i zdravotníci. Ti do nemocnice převezli celkem šest lehce zraněných. Byly mezi nimi i čtyři...

Otevření části dálnice D6 u Lubence se odsouvá, na stavbě se vyskytly problémy

Vrtání pilot pro budoucí estakádu přes Bílenecký potok na stavbě dálnice D6...

Zprovoznění první části dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku se odsouvá na jaro příštího roku. Důvodem jsou problémy při zakládání stavby. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) původně...

Františkovy Lázně opravují kavárnu, úvěr by stačil na roční provoz celého města

Vizualizace budoucí podoby Sadové kavárny ve Františkových Lázních.

Františkovy Lázně opravují jednu z dominant pěší zóny, historickou Sadovou kavárnu. Na projekt si radnice vzala úvěr, který se téměř rovná ročnímu rozpočtu města. Hotovo by mělo být příští rok v...

Jako detektivka. Historik objevil stopu umělce z Krásna až v Moravské Třebové

Dům, na jehož výzdobě se podílel krásenský rodák, si v Moravské Třebové nechal...

Až v Moravské Třebové objevil amatérský historik a spisovatel Luděk Jaša z Františkových Lázní stopu práce krásenského umělce Willyho Russe. Tvůrce známých egerlandských kamen zde v rané fázi své...

SUAS zvýší cenu tepla až o 11 procent, garantuje ji ale i pro rok 2027

Elektrárna ETI Tisová

Pro topnou sezonu roku 2026 zvýší skupina Sokolovská uhelná a SUAS Group cenu vyrobeného tepla pro konečné spotřebitele v regionu o deset až 11 procent. Ve stejné výši ji ale zachová i pro rok 2027....

24. listopadu 2025  15:01

Krušnohorské skiareály startují zimní sezonu, první lyžaře přivítají Potůčky

V Potůčkách se poprvé lyžaři sklouznou v úterý 25. listopadu.

V úterý 25. listopadu, tedy o den dříve než loni, začne sezona v lyžařském areálu v Potůčkách na Karlovarsku. Už v pátek 28. listopadu se pak dočkají i ti, kteří míří na Klínovec. Provozovatel areálu...

24. listopadu 2025  12:32

Trest za zotročování a znásilňování dívek. Muž z Karlovarska si odsedí 10 let

Muž z Karlovarska si změnil image. Nechal si ostříhat vlasy a narůst vousy....

Krajský soud potrestal deseti lety vězení třiadvacetiletého Romana M. z Karlovarska, který podle jeho závěru několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky. Podle spisu zcela ovládal jejich...

24. listopadu 2025  10:41,  aktualizováno  11:20

Firma podváděla s postiženými i při sjednávání úvěru. Získala desítky milionů

ilustrační snímek

Falešnými potvrzeními o bezdlužnosti se oháněli dva muži, které kriminalisté z Karlovarského kraje stíhají pro několik zločinů. Díky tomu se jim podařilo získat příspěvek na zaměstnávání zdravotně...

24. listopadu 2025  9:42

Osobní vlak Českých drah vykolejil na trati do Německa, projel návěstidlo

Vlak Českých drah v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční trati z Karlových...

Osobní vlak Českých drah (ČD) v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční železniční trati z Karlových Varů do Německa nedaleko německého města Johanngeorgenstadt. Strojvedoucí i cestující motorové...

23. listopadu 2025  21:39,  aktualizováno  21:41

Jako detektivka. Historik objevil stopu umělce z Krásna až v Moravské Třebové

Dům, na jehož výzdobě se podílel krásenský rodák, si v Moravské Třebové nechal...

Až v Moravské Třebové objevil amatérský historik a spisovatel Luděk Jaša z Františkových Lázní stopu práce krásenského umělce Willyho Russe. Tvůrce známých egerlandských kamen zde v rané fázi své...

23. listopadu 2025  9:23

Bude to automobilový gigant? Cheb zatím možného investora neprozradil

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Cheb čeká období horečné aktivity. Poté, co k nedávnému referendu nepřišel dostatečný počet obyvatel, a je tedy neplatné, pokračuje město společně se Státní investiční a rozvojovou společností (SIRS)...

22. listopadu 2025  8:50

Pardubický bek Hájek nuceně vynechá dva zápasy, kopnul ležícího soupeře

Pardubický obránce Libor Hájek.

Pardubický obránce Libor Hájek dostal za kopnutí do ležícího karlovarského útočníka Adama Lukošika trest na dva zápasy hokejové extraligy a přijde o deset procent měsíční mzdy.

21. listopadu 2025  17:42

Prodejte nám strategický park, nabízí Accolade Chebu skoro dvě miliardy

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Developerská skupina Accolade nabídla Chebu za Strategický podnikatelský park (SPP) 1,95 miliardy Kč. Město zatím park připravuje ve spolupráci se státní firmou SIRS. Accolade v pátek městu nabídla...

21. listopadu 2025  14:59

Auto se střetlo s blikající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

Na křižovatce v Chebu se srazilo osobní auto se sanitou jedoucí k pacientovi.

K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na majáky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté, hasiči i zdravotníci. Ti do nemocnice převezli celkem šest lehce zraněných. Byly mezi nimi i čtyři...

21. listopadu 2025  12:52,  aktualizováno  14:45

Egerlandský knoflík byl šperkem i vyznamenáním, fenomén přibližuje výstava

Výstava mapuje cestu obyčejného knoflíku, který se stal vyznamenáním i odznakem...

Původně ho měl na svém oděvu každý sedlák z oblasti historického Chebska, německy nazývaného Egerland. Docela obyčejný osmihranný knoflík sloužil k připnutí kožených šlí ke kalhotám. V egerlandském...

21. listopadu 2025  12:32

Františkovy Lázně opravují kavárnu, úvěr by stačil na roční provoz celého města

Vizualizace budoucí podoby Sadové kavárny ve Františkových Lázních.

Františkovy Lázně opravují jednu z dominant pěší zóny, historickou Sadovou kavárnu. Na projekt si radnice vzala úvěr, který se téměř rovná ročnímu rozpočtu města. Hotovo by mělo být příští rok v...

20. listopadu 2025  15:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.