Chebské fakultě pomohou peníze od města, přilepší vynikajícím studentům

Díky dotaci může fakulta v rámci motivačního stipendijního systému odměnit studenty prvního ročníku, kteří dosáhli na střední škole vynikajících výsledků.

„Fakulta je už tři desetiletí pro město přínosem, a to v mnoha ohledech. Přivádí k nám mladé lidi, kteří zde někdy i zůstanou, organizuje pro seniory Univerzitu třetího věku, což je pro město velmi důležité. Studenti fakulty se podílejí i na některých projektech a průzkumech města,“ řekl chebský starosta Antonín Jalovec, který v pondělí předal trojici studentek městské stipendium ve výši dvou tisíc korun měsíčně.

„Příjemce motivačního stipendia musí být student prvního ročníku, který na střední škole dosáhl výborných výsledků. V tomto je chebská fakulta jedinečná,“ vysvětlila Miluše Bartoňková, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání fakulty s tím, že letos se podařilo na stipendium dosáhnout hned třem dívkám.

Jednou z nich je Kristina Bernatová z Karlových Varů, která absolvovala Gymnázium Ostrov. Ta si za stipendium chce koupit nový notebook, část peněz utratí za dojíždění do školy v Chebu.

„Nejprve jsem se chtěla přihlásit na vysokou školu do Plzně. Ale když jsem se dozvěděla, že ten samý obor mohu studovat v Chebu, rozhodla jsem se zůstat doma. Nemusím tak být na koleji a vzdát se svých koníčků. Ve volném čase cvičím sportovní gymnastiku a navíc ke sportu vedu malé gymnastky,“ popsala Kristina Bernatová.

To Michaela Karafiátová z Lokte se po studiu pražské střední školy rozhodla pro Cheb cíleně.

„Velkoměsto není nic pro mne. S přítelem jsme se rozhodli, že se vrátíme do Lokte a já jsem ráda, že mohu studovat vysokou školu v regionu. Peníze se hodí na knížky, které ke studiu potřebuji,“ doplnila Karafiátová. Podobně chce stipendium využít i Nela Bambousková z Chranišova.

Město Cheb přispívá na činnost fakulty pravidelně. Podporuje tak například Centrum celoživotního vzdělávání fakulty, které mimo jiné organizačně zajišťuje kurzy Univerzity třetího věku pro chebské seniory, kde k nejnavštěvovanějším patří kurzy na trénink paměti, počítačové a jazykové kurzy, semináře o dějinách českých zemí a turistické atraktivity.

„Centrum celoživotního vzdělávání nabízí také blok předmětů prvého ročníku bakalářského i navazujícího magisterského studia ve studijním oboru Podniková ekonomika a management. Pro ty uchazeče, kteří nestihli do studia nastoupit v září minulého roku, je otevřena možnost zahájit studium již 15. února a nemusí čekat na nový akademický rok. Termín pro podání přihlášky je nejpozději do 11. února,“ přiblížila Miluše Bartoňková.

Doplnila, že hlavní výhodou studia v programu celoživotního vzdělávání je možnost rozložení prvního ročníku až do dvou let. To je výhodné například pro ty, kteří při studiu pracují nebo pečují o rodinu.

„Více informací o studijních možnostech na Fakultě ekonomické ZČU se dozvíte na www.fek.zcu.cz nebo na Dni otevřených dveří, který se v Chebu koná 25. ledna od 13 a od 15 hodin,“ řekla Bartoňková.

Dodala, že součástí bude prohlídka fakultních prostor, setkání se studenty i pedagogy a především šance získat veškeré informace o studiu ať prezenční či kombinovanou formou, o programu celoživotního vzdělávání či o nabídce kurzů Univerzity třetího věku.