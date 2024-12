Záchranná stanice rezervace Soos praská ve švech, může za to i počasí

„Počasí se zvířaty pěkně zamávalo, na počtu přijímaných jedinců to bylo hodně znát. Naši pacienti byli vysílení, nemohli najít potravu, problém byl v horkých dnech i s vodou. Tady u nás si mohli odpočinout, napít se a dokrmit. Jakmile se zotavili, vypustili jsme je,“ konstatovala Markéta Hrušková.

Letos stanici doslova zavalili ježci. „Přijímali jsme je už od léta. Měli jsme tu široké zastoupení. Od miminek na mléku až po dospělé zraněné jedince. A přestože už je zima, lidé stále v přírodě objevují nezazimované mladé jedince a nosí je k nám,“ popsala Hrušková.

Do stanice však letos nemířili jen ježci, ale i další druhy zvířat, zejména mláďat. Objevili se tu mladí rorýsi i netopýři. „Přijali jsme rovněž extrémní množství ptáků popálených od elektrických drátů. Většinou šlo o letošní dravce, kteří za letu zřejmě špatně vyhodnotili situaci,“ popsala Hrušková.

Kromě pacientů, kteří se po zotavení vracejí do přírody, se lidé ve stanici starají i o stálé obyvatele. Ty totiž kvůli trvalému hendikepu není možné volně vypustit. Například tu žije chebský čáp, který přímo na hnízdě přišel o část nohy, když se zamotal do vlasce. Teď má v zázemí stanice prostor nově vysypaný pískem, aby se mu do bahnitého podkladu nebořil pahýl nohy.

„Daří se mu velmi dobře. Na příští rok mu chystáme velkou voliéru, aby si mohl trochu protáhnout křídla a cítil se trochu komfortněji. Ze stálých obyvatel tu máme i káňata, poštolky a sovičky. A také laň jelena evropského Jelenu,“ vypočítává vedoucí stanice a dodává, že k lišce Marušce, která zřejmě po úrazu mozku trpí záškuby celého těla, nově přibyla další šelma. Tentokrát jde o lišáka Jeníčka.

„Pro ně se nám podařilo vybudovat nové ubikace, takže už nemusí blokovat voliéru ptákům. Z toho mám velkou radost. Díky pomoci firmy DHL a příspěvku Karlovarského kraje jsme mohli nové obydlí pro lišky udělat poctivě a hezky,“ vyzdvihla Hrušková, která měla ještě před několika dny v péči káně, které v lese narazilo do stromu a zůstalo otřesené ležet na zemi.

„Pták byl ale jinak zdravý. Rychle oklepal a po několika dnech jsme jej vypustili. Ale zřejmě se mu tady zalíbilo a zabydlel se za rezervací. Takže nám tu v podstatě zůstal,“ smála se Hrušková a rukou ukázala směrem ke stromům a louce u rezervace.

Zvířata, která má stanice v péči, i celou přírodní rezervaci Soos, si bude možné zdarma prohlédnout v sobotu 21. prosince, kdy správa rezervace pořádá Vánoce pro zvířata. Nebude chybět svařák, štrúdl a samozřejmě stromeček. Pod ten budou moci návštěvníci položit nadílku. Třeba kvalitní psí a kočičí konzervy, savé podložky, stelivo nebo úklidové prostředky. Akce začíná ve 14 hodin.