Zelená hvězda je určena jednotlivcům a projektům, které mimořádným způsobem přispívají k ochraně přírody, životního prostředí nebo praktickému prosazování udržitelného života.
„Dýňobraní byl vlastně nápad mých rodičů, kteří na podobné akci byli ve středních Čechách a moc se jim líbila. Ale dívali se na to spíš po té byznys stránce. Já tím, že jsem navíc ještě učitelka, jsem to pojala po svém. Snažila jsem se lidi propojit, což je v dnešní době hrozně těžké, a dotknout se jejich srdcí, aby něco udělali třeba jen tak, a aby se stali součástí něčeho hezkého. Myslím, že se mi podařilo spojit školy, dobrovolníky, sponzory… region se semknul,“ zamýšlí se oceněná farmářka.
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Na farmě u Hazlova děti zjišťují, že zelenina neroste v supermarketu
Na svých pozemcích se věnuje pěstování zeleniny a environmentálnímu vzdělávání. Připravuje zde programy pro děti, seznamuje je s hospodařením a vede je k poznání, odkud pocházejí potraviny. Farmu navštěvují školní kolektivy z různých částí Karlovarského kraje i z Německa.
Pavlína Remešová působí také v rodinné restauraci a penzionu Na Gruntu a Zelená hvězda není jejím prvním letošním oceněním. Za nakládané cukety získala regionální značku Dobrota Karlovarského kraje a na zemědělské výstavě Země živitelka ocenění Zlatý klas.
Jak sama říká, letošní rok byl pro ni zlomový. A také náročný. Proto nejprve nechtěla další ročník dýňobraní pořádat. „Byla jsem hodně vyčerpaná a ani grunt není stavěný na to, aby se tam otočily tisíce lidí. Ale přišly všechny ty ceny a já se trochu nechala vyhecovat. Letos tedy Farma Kořeny, Ondřej a Šárka Kurákovi a Kiosek U nás společně nepořádají v neděli 18. října dýňobraní, ale dýňohraní v kouzelném prostředí třešňového sadu ve Vlastislavi u Hazlova. A jsem šťastná, že jsem k ocenění Zelená hvězda dostala i 50 tisíc korun. Už jsem je úspěšně utratila za nový veliký skleník, který má na šířku čtyři metry. Takže se tam vejdou i děti, které na farmu přijedou,“ dodala Pavlína Remešová.
Podle Jana Vrby, krajského radního pro oblast životního prostředí, nemusí být ochrana životního prostředí a udržitelný způsob života jen otázkou velkých projektů. „Mohou začínat u vztahu k půdě, místním producentům, tradicím, a především u práce s dětmi a veřejností. Právě dýňobraní je příkladem toho, jak spojit podporu regionu, lokální produkci, vzdělávání i zábavu a přirozenou formou přibližovat lidem význam udržitelnosti,“ dodal.