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Samá zeleň, sem tam loďka. Nízký stav vody změnil Ohři v bujnou louku

Petr Kozohorský
  15:32
Přibližně půlkilometrový úsek řeky Ohře u Kynšperka nad Ohří v těchto dnech připomíná spíš pastvinu. Na hladině se jako každoročně objevily chráněné rostliny stulík žlutý a lokušník štětičkový. Může za to nízký stav vody. Pro správce toku z Povodí Ohře nepředstavují překážku, pro některé vodáky ovšem mohou být pastí.

„Na 450 metrů dlouhém úseku jsme dělali biologický průzkum. Ten prokázal výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů,“ uvedla Dana Zikešová, mluvčí Povodí Ohře.

Hladinu Ohře pokrývá zelený koberec z chráněných vodních rostlin. Podle vodáků je to každoroční jev. (20. července 2026)
Hladinu Ohře pokrývá zelený koberec z chráněných vodních rostlin. Podle vodáků je to každoroční jev. (20. července 2026)
Hladinu Ohře pokrývá zelený koberec z chráněných vodních rostlin. Podle vodáků je to každoroční jev. (20. července 2026)
Hladinu Ohře pokrývá zelený koberec z chráněných vodních rostlin. Podle vodáků je to každoroční jev. (20. července 2026)
Hladinu Ohře pokrývá zelený koberec z chráněných vodních rostlin. Podle vodáků je to každoroční jev. (20. července 2026)
17 fotografií

Vedle stulíku žlutého a lokušníku štětičkového žije v těchto místech i kriticky ohrožený druh vodního mlže velevrub malířský. To správcům toku znemožňuje jakýkoliv zásah do tohoto ekosystému. Pro samotnou řeku ovšem nepředstavuje žádné nebezpečí.

„Vegetace nepředstavuje překážku v toku, ani nikterak nezmenšuje kapacitu koryta,“ potvrdila Zikešová. To, že aktuálně změnila Ohři v rozkvetlou louku, podle ní lze přičíst na vrub nízkému stavu vody. „Rostliny jsou tam stále, jen při větším průtoku nejsou vidět,“ doplnila mluvčí.

Povodí Ohře v současné době pouští z nádrží do koryta tolik vody, kolik je potřeba. „Vzhledem k suchu ale šetříme,“ podotkla Dana Zikešová. I kdyby ale přišla velká voda, vegetace v Ohři pro ní nepředstavuje žádnou překážku.

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I kdyby správci toku mohli, a rostliny by odstranili, do několika dnů bude podle mluvčí situace obdobná. „I vodní vegetace reaguje na klimatickou změnu, proto se může v dalších letech rozšiřovat,“ dodala.

To, že Ohře v tomto období zezelená každoročně, potvrdil i zkušený vodák Bohumil Pražák. „Zrovna v neděli jsem z Kynšperka jel. Přijde mi, že letos je rostlin víc,“ zhodnotil aktuální situaci.

Pro vodáky na kanoích či raftech nepředstavují rostliny žádné větší nebezpečí. „Maximálně je zbrzdí či dokonce zastaví. Každopádně jsem ale nezaregistroval žádné stížnosti,“ konstatoval Pražák.

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Nebezpečnější ale může být zelený koberec pro vyznavače paddleboardů. „Těm se totiž na hladině plovoucí části rostlin mohou zamotat do ploutviček na dně plavidla a hrozí jim tak pád,“ vysvětlil vodák.

Z vodáckého hlediska pak přidal ještě jeden postřeh, který může zmást zejména ty méně zkušené. „Rostliny za sebou totiž dělají vlnku. Ta je podobná té, kterou dělají kameny pod hladinou. Takže se mohou vyhýbat místům, o kterých si myslí, že jsou nebezpečná, na druhou stranu ale mohou podcenit ta, kde nebezpečí skutečně číhá,“ dodal Bohumil Pražák.

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