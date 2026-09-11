Dvořákovy sady se rozkládají na severním okraji města v části zvané Zlatý vrch. Řada dubů stojí poblíž nedávno obnovené rozhledny podél cesty vedoucí lesoparkem. Z jižní strany stromy lemují několik soukromých parcel, na nichž si lidé postavili nové rodinné domy.
„Poprvé se řada děr objevila u paty stromu tuším před dvěma nebo třemi lety. Oznámili jsme to radnici a prý to vyšetřovali policisté. A teď se v kmeni objevilo poškození znovu. Opět nová řada děr. Je jasné, že jsou udělané vrtačkou. Hlava mi to nebere, kdo může mít zájem na tom, aby tak krásný strom zahynul,“ řekl se zjevným rozhořčením muž, který do parku míří každý den se svými dvěma psy.
|
Vandal poničil nové stromky v karlovarském parku, nemají šanci přežít
To, že úmyslné navrtání stromu už v minulosti řešili policisté, potvrdila Irena Stolínová z Městského úřadu v Chebu.
„Případ tehdy odložili, pachatele se nepodařilo vypátrat. Že se objevilo další poškození, tak o tom nevím. Budu se tam muset vydat na šetření. Pokud se potvrdí, že strom opětovně někdo navrtal, budeme postupovat v souladu se zákonem. Podáme znovu trestní oznámení,“ řekla.
O tom, kdo by mohl mít zájem, aby strom zahynul a musel jít k zemi, spekulovat nechtěla.
Podle dendrologického posudku, který v souvislosti s prvním případem vypracovala Agentura ochrany přírody a krajiny, vandal poškodil městský majetek nemalé hodnoty. Jde o dospělý, dvaadvacet metrů vysoký dub letní.
Průměr jeho asymetrické koruny je 9 metrů, průměr kmene 81 centimetrů a obvod kmene odborníci naměřili úctyhodných 254 centimetrů. Ačkoli je strom dlouhodobě perspektivní, jeho vitalita je nyní zřetelně snížená. V roce 2023 byla hodnota stromu bezmála 300 tisíc korun.
„Cena stromu je jedna věc. Tou druhou je jeho význam pro krajinu a okolí. Ten strom tu rostl desítky let, nikdo nemá právo ho ničit jen proto, že se mu třeba nehodí a nelíbí,“ dodal pejskař, který si poškození všiml a upozornil na něj.
Podobný problém řešili před několika lety i v Karlových Varech. Vandal tam navrtal několik stromů nedaleko obchodního centra. Do děr navíc nalil naftu.