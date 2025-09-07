Nový přechod v Tepličce umožní rybám přirozený pohyb přes jez na Teplé

„Jez tvoří nepřekonatelnou překážku v přirozeném pohybu ryb. Proto nyní vedle něho budujeme rybí přechod typu bypass o celkové délce 52 metrů a šířce dna 3 metry. Tento přírodě blízký kamenitý skluz bude tvořen soustavou 18 tůní a příčnými řadami balvanů,“ uvedla mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová.
Stavba přijde na 12 milionů korun, z celkových nákladů tvoří dotace z Evropské unie zhruba devět milionů korun. Zhotovitelem je společnost FINSTAV Vodohospodářská stavební s. r. o.
Stavba, kterou Povodí Ohře zahájilo v prosinci 2024, by měla skončit letos v listopadu. Podle mluvčí Zikešové aktuálně probíhají zemní práce a úpravy odvodnění staveniště.
Jde o poměrně náročný projekt kvůli specifickým podmínkám v blízkosti říčky, navíc se zde z důvodu výskytu chráněných živočichů smí pracovat jen několik měsíců v roce.
„V tomto úseku vodního toku se nacházejí zvláště ohrožené druhy živočichů, proto stavební práce můžeme provádět pouze od 15. června do 15. listopadu, kdy neprobíhá tření vranky obecné ani mníka jednovousého,“ upřesnila mluvčí.
Vranka obecná je v Česku zařazena v seznamu ohrožených živočichů do skupiny zranitelné. Její výskyt je indikátorem nejčistších toků. Chráněný je i mník jednovousý. Také ten preferuje čisté tekoucí vody nebo údolní nádrže s čistou chladnou vodou.
Nový rybí přechod má tvar meandrů a staví se tak, aby zajistil optimální podmínky pro pohyb ryb a dalších živočichů. Ti se díky němu nyní dostanou ze spodní části Teplé i do prostoru nad jezem.
„Celý ten přechod je tvořen kaskádou tůní, které jsou od sebe oddělené výškově zhruba po deseti centimetrech. A právě to migraci živočichů umožňuje,“ vysvětlila Zikešová.
Jez v Tepličce byl na říčce Teplá postavený v roce 1977 a slouží k tomu, aby bylo možné plnit vodou sousední rybníček.