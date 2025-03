Už je toho příliš. Rybáři vzdávají boj s predátory a opouštějí chovné rybníky

Rybáři je nedokázali uhlídat a hospodaření na nich se společnosti přestalo ekonomicky vyplácet.

„Část rybníků vzdálenějších od našich center jsme pronajali Českému rybářskému svazu, což jsou vlastně sportovní rybáři. Místní organizace to k rybníkům mají blíž a dokážou ryby líp ochránit,“ uvedl jednatel společnosti Rybářství Mariánské Lázně Tomáš Brabec.

Vysvětlil, že velkým problémem chovných rybníků jsou predátoři, kteří dokážou spolupracovat. Nejprve ryby naženou k mělkým okrajům, odkud natlačené a vystresované ryby nemají šanci uniknout, a pak začne lov. To způsobuje obrovské škody.

„Jednak primární, což jsou ryby, které zvířata sežerou. A pak jsou tu škody druhotné a ty jsou podstatně větší. Ryby jsou poraněné, vystresované a navíc kormoráni tím, jak se toulají po Evropě, přenášejí řadu onemocnění. To vše se promítá do zdravotního stavu ryb a následně do celkových přírůstků, což zhoršuje ekonomiku chovu. Jsou to milionové propady,“ odhadl Brabec.

Společnost, která aktuálně hospodaří na přibližně 1150 hektarech vodních ploch, ročně vyprodukuje přibližně 400 tun ryb. Ovšem aby produkci udržela, musí mít stále víc násady. Často také vysazuje starší ryby, které mají větší šanci, že útoky přežijí. „Vánoční kapr přitom roste čtyři až pět let. Všechno tohle je ekonomicky nevýhodné a hodně nás to omezuje,“ poznamenal.

Snad největším problémem je pro rybník kormorán. Skutečnost, že stát povolil odstřel, podle rybářů nic neřeší. Každý rybník je v nějaké honitbě a protože rybáři nemají výkon práva myslivosti, musí se s mysliveckými spolky domluvit.

„Zatím to moc nefunguje. Myslivci to nechtějí řešit a ani nám nepovolí odstřel. Takže zbývá jen ptáky plašit. Přitom s přemnoženým kormoránem bojují v celé Evropě. To je obrovský problém nejen rybníků, ale i dalších vodních toků, protože oni jsou schopní populaci ryb úplně zlikvidovat,“ podotkl Brabec.

Problémů s ukrajinskými pytláky ubývá

Vzhledem k tomu, že Rybářství Mariánské Lázně hospodaří na velké rozloze, potýká se i s pytláctvím. „Měli jsme problémy s Ukrajinci, kteří byli zvyklí ze své země chodit lovit na jakoukoli vodu, ale už se nám daří jim vysvětlovat, že u nás je to jinak a že k lovu musí mít povolení. Pytlačí ale i řada Čechů. Paradoxně to bývají ti starší, mladí o tuhle adrenalinovou záležitost už příliš zájem nemají. Obrovské škody na rybnících páchají organizované skupiny, které odloví většinu ryb a s lupem dál obchodují. Naštěstí vloni jsme se s tím tady u nás nesetkali,“ řekl Brabec.

Základ produkce společnosti tvoří kapr, který je hlavní chovnou rybou. Firma ale nabízí i vedlejší ryby, což je amur, tolstolobik, štika, lín, bílá ryba, okoun a tak podobně.

„Spektrum se snažíme rozšiřovat a množství vedlejších ryb navyšovat, protože je o tyto druhy zájem. Nemůžeme je ale chovat jako hlavní druhy. Vzhledem k jejich potřebám a potravním nárokům to nejde, toho nebudeme schopní. Zhruba polovinu produkce vyvážíme do zahraničí, druhá je určena pro český trh,“ předestřel Brabec.

Jako velký problém do budoucna vidí změny počasí a rozložení srážek v regionu. Obává se, že vodní plochy budou trpět nedostatkem vody a již nyní avizuje, že rybníky bude nutné v budoucnu obhospodařovat trochu jiným způsobem než dosud.

„Tohle se promítne do ekonomiky celé společnosti, protože hlavní zdroj, který pro údržbu rybníků máme, plyne právě z prodeje ryb. V tom vidím velkou hrozbu a na to se budeme muset připravit,“ dodal.