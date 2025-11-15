Stavba rybího přechodu v Tepličce spěje do finále, spustí ho příští týden

Petr Kozohorský
  8:30
Poslední balvany zbývá osadit pracovníkům Povodí Ohře při budování nového rybího přechodu v Tepličce na Karlovarsku. Stavbu, která umožní bezproblémový pohyb ryb korytem Teplé, zprovozní v příštím týdnu. Akci komplikovaly striktní termíny, které se podařilo dodržet.
Ryby začnou novým přechodem v Tepličce proplouvat v příštím týdnu. | foto: Povodí Ohře

„Po 15. listopadu se už nemůžeme pohybovat v korytě řeky,“ vysvětlila Dana Zikešová, mluvčí Povodí Ohře. Tento termín souvisí s výskytem zvlášť ohrožených druhů živočichů.

Konkrétně 15. listopad souvisí s třením vranky obecné a mníka jednovousého. Pauzu v rozmnožovacím cyklu mají tito vodní živočichové právě do tohoto data. V korytě řeky tak mohli správci toku pracovat pouze do tohoto data.

Nový přechod v Tepličce umožní rybám přirozený pohyb přes jez na Teplé

„Tuto podmínku jsme dodrželi. Zbylé práce, které zbývá ještě dokončit, už budou mimo koryto Teplé,“ ubezpečila mluvčí Povodí Ohře. Vedle osazení balvanů v horní části rybího přechodu zbývá odstranit jímky vody, upravit prostor na výstupu z přechodu a napojit ho na tok. „Veškeré práce dokončíme v příštím týdnu, kdy rybí přechod také spustíme,“ doplnila Zikešová.

V místě stavby se nachází pevný jez vystavěný v roce 1977, který pro živočichy tvoří příčnou překážku a brání v jejich přirozeném pohybu. Slouží k tomu, aby bylo možné plnit vodou sousední rybníček. Rybí přechod, který tuto překážku systémem bypassu obejde, přišel správce toku na 12 milionů korun.

Nový rybí přechod v Tepličce bude hotový do listopadu.

Přechod je 52 metrů dlouhý a u dna je tři metry široký. Postavila ho společnost FINSTAV Vodohospodářská stavební. „Tento přírodě blízký balvanitý skluz je tvořený soustavou 18 tůní a příčných řad balvanů,“ popsala stavbu Dana Zikešová.

Povodí Ohře s ní začalo v prosinci loňského roku. Kvůli výskytu ohrožených živočichů však mohli dělníci v korytě pracovat pouze mezi 15. červnem a 15. listopadem.

Vranka obecná je v Česku zařazena v seznamu ohrožených živočichů do skupiny zranitelné. Její výskyt je indikátorem nejčistších toků. Chráněný je i mník jednovousý. Také ten preferuje čisté tekoucí vody nebo údolní nádrže s čistou chladnou vodou.

