Zapomenutý kout země je teď atrakcí, lidi sem lákají koně i procházka alejí

Odborníci věří, že koně svou pastvou podobně jako v Milovicích pomohou spustit metamorfózu lučních a mokřadních biotopů v oblasti bývalé obce Štítary. Tak, aby opět ožily původními druhy rostlin a aby se sem vrátily jedinečné druhy živočichů. Projekt bude na jaře pokračovat sázením ovocných stromů a vytvořením bylinných záhonů.

„Jakmile nastane vhodné počasí, tedy někdy na přelomu března a dubna, vysadíme do obory několik ovocných stromů. Všechno by to měly být odrůdy, které sem do naší lokality patří. Výsadbu budeme dělat komunitním způsobem. To znamená, že sázet budou lidé z naší obce, zapojí se tak do projektu,“ informoval starosta Krásné Luboš Pokorný.

Hlavně nekrmit koně

S výběrem vhodných starých odrůd pomůže Krásenským ředitel Bečovské botanické zahrady Jiří Šindelář. „Celkem bude v rezervaci divokých koní vysazeno šest jabloní, dvě hrušně a dvě třešně. Před okusem budou sazenice chránit dřevěné konstrukce tak, aby se koně dostali s vypásáním až ke kmeni, ale ne na kmen a do koruny stromků,“ uvedl Jiří Šindelář.

Dodal, že zajímavými odrůdami v oboře budou třeba jabloň Česká pochoutka či Strýmka, třešeň Kaštánka a Rychlice německá. Vysazena bude i hrušeň Dielova a Koporečka. V rezervaci má zjara vyrůst i pozorovatelna koní, která tvarem připomene strážní věže, typické pro hraniční pásmo. Vzniknou i záhony s původními bylinami. Tady se skladba rostlin teprve řeší.

„Koně jsou pro spoustu lidí opravdovou atrakcí. Dá se říct, že u nich stále někdo je, stále je někdo pozoruje. Je fajn, že jsme na podzim udělali až k oboře novou cestu a u ní vysadili alej s listnatými stromy. Teď je to příjemná vycházka. Nemělo by ale docházet k bližšímu kontaktu zvířat s člověkem a v žádném případě k jejich krmení,“ upozornil Pokorný.

Náklady pokryje dotace

Podle něj je celá lokalita jedinečná i z historického hlediska. Po válce odsud museli odejít němečtí obyvatelé, domy kvůli blízké hranici srovnaly se zemí buldozery. Minulost se tu přesto stále připomíná. „Objevili jsme tady zbytek památníku obětem 1. světové války. V kronikách jsme našli, že stával v centru obce. Nyní chystáme projekt na jeho obnovení,“ řekl Pokorný.

Projekt nazvaný Štítary, centrum lokální biodiverzity připravovala Krásná s odborníky a společností Česká krajina, která divoké exmoorské koně na západ Čech zapůjčila. Krásenským se podařilo na projekt získat peníze z Evropské unie v rámci iniciativy Green Belt – BEST Belt. „Celkové náklady, které jsou asi 40 tisíc eur, tak pokryje v plné výši dotace,“ dodal Pokorný.