Cena za likvidaci odpadu roste, některá města proto lidem zvýší poplatky

„Před volbami jsme slibovali seniorům, že by poplatek za odpad platit vůbec nemuseli. Bohužel, a za to se teď musím omluvit, v té době jsme nemohli tušit, že nás vládní balíček připraví ročně o přibližně 100 milionů korun. Rozpočet bude tak napjatý, že si to prostě nemůžeme dovolit,“ vysvětlil ašský starosta Vítězslav Kokoř.

Starosta podotkl, že se nakonec složitě vyjednalo, aby poplatky pro seniory nad 65 let zůstaly zachovány na částce 600 korun za rok. Pro ostatní bude od příštího roku platit částka 840 korun ročně, což je zvýšení o 20 korun měsíčně. Podle místostarosty Pavla Mataly bude město i po zvýšení poplatku na odpady doplácet.

„Bude to v řádech milionů. Reálná cena likvidace je někde na úrovni 1150 až 1200 korun za každého občana. V tom jsou i černé skládky a svoz tříděného odpadu. Zvýšila se i sazba daně. Jen to navýšení u nás dělá kolem 3,5 milionu korun,“ řekl.

Poplatek se v Aši mění po 10 letech. Naposledy došlo ke změně v roce 2013, kdy byl zvýšen z 500 na 600 korun.

Cheb doplácí 20 milionů

Na zvýšení poplatků dojde i v Chebu. V novém roce tak lidé za odpad zaplatí o 100 korun více, tedy 800 korun. Maximální suma, kterou lidé mohou za odpad platit, je 1 200 korun. „Je to politické rozhodnutí,“ uvedl starosta Jan Vrba. Zastupitele seznámil s tím, že v posledních letech město platilo za likvidaci odpadů částku kolem 51 milionů korun.

Po započtení všech plateb a odměn za vytříděné komodity Cheb doplácí za odpady částku kolem 20 milionů korun ročně. Vyšší ceny odpadu dělají vrásky i v Mariánských Lázních. „Od 1. ledna zvyšujeme cenu za odpad. Poplatek 40 haléřů za litr lidé platí už řadu let a město na likvidaci doplácí nemalou sumu,“ řekl starosta Martin Hurajčík.

Vzhledem k vývoji příjmů v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem musí město reagovat. Starosta připomněl, že příjmy do rozpočtu vloni dělaly 9,9 milionu, výdaje byly více než 13,5 milionu. Rozdíl hradilo město. Zastupitelé nakonec odsouhlasili zvýšení na 65 haléřů za litr. Město chce zareagovat na případné změny, jimiž by mohlo být třeba snížení DPH.

Někde poplatky nezvýší

Naopak Františkovy Lázně oznámily, že výši poplatku zachovají. „My zvyšovat nebudeme,“ potvrdil místostarosta Otakar Skala. Podle vyhlášky z roku 2021 zaplatí majitel domu či společenství vlastníků za popelnici o objemu 120 litrů vyvezenou jednu za dva týdny 1 248 korun (40 haléřů za litr). Při vyvážení jednou za týden se částka zdvojnásobí.

Podobně jsou na tom v Sokolově. „Příští rok zdražování nechystáme. Poslední nepatrné navýšení bylo v roce 2022, kdy se původní sazba za litr, tedy 0,26 až 0,30 koruny, zvedla na 0,35 koruny. Podle zákona o místních poplatcích může sazba poplatku činit nejvýše 1 Kč za litr,“ informoval Michal Švarc z Městského úřadu v Sokolově.

Obyvatelé Sokolova tak za popelnici, do které se vejde 120 litrů, zaplatí 1092 korun v případě, že se bude vyvážet jednou za čtrnáct dní. V Karlových Varech přijde likvidace litru odpadu na padesát haléřů. Celková částka poplatku závisí na velikosti objednané odpadní nádoby a četnosti svozu. Objednat svoz je možné jednou nebo dvakrát za týden.

„U nejmenších nádob o objemu 80 litrů to pak lze i jedenkrát za čtrnáct dní. Vzhledem k tomu, že rok má 52 týdnů, spočítá se roční poplatek tak, že se znásobí počet svozů objemem nádoby a základní sazbou na litr,“ upřesnil systém výpočtů poplatků za odpad v krajském městě mluvčí magistrátu Jan Kopál.

19. září 2019