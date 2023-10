Loketský park Třešňovka získal ocenění, jeho obnova je ekologický počin roku

„Dostali jsme celou řadu návrhů, od toho vyznamenat osobnosti až po samotné ekologické počiny. Budeme preferovat to, co opravdu za minulý rok někdo vytvořil, obnovil nebo zachránil. To, co udělalo město Loket, revitalizace území, se nám všem jevilo jako nejlepší počin za rok 2022,“ řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Karel Jakobec.

Environmentální park s názvem Třešňovka je nad nově vzniklým dopravním terminálem poblíž centra města. „Je to projekt obnovení třešňové aleje a nachází se tam další oddychové zóny. Jsou tam stanoviště různých drobných zvířat, různé zádrže i další atrakce, které přispívají ke zkulturnění tohoto opuštěného území,“ řekl starosta.

Park nabízí přes dvě desítky zastavení. Jsou to například naučné tabule, broukoviště, geomorfologický model krajiny, kamenné kompozice větvové chýše a další. Návštěvníkům slouží jak ke vzdělávání, tak k aktivní zábavě. Projekt spolufinancoval Program rozvoje venkova administrovaný prostřednictvím MAS Sokolovsko.

Ocenění Zelenou hvězdu předal Karlovarský kraj podruhé. Poprvé zvítězil spolek Zamenis, který se stará o udržení kriticky ohrožené užovky stromové v Poohří.