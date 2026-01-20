Kyselka opravuje střechu školy, práce přizpůsobuje potřebám tisíců netopýrů

  14:21
V Kyselce na Karlovarsku začala obec opravovat střechu základní školy. Její nová podoba a především harmonogram prací rekonstrukce se podle starosty Aleše Labíka musí přizpůsobit tisícům netopýrů velkých, kteří na školní půdě pravidelně přečkávají léto.
Základní škola v Kyselce na Karlovarsku.

Základní škola v Kyselce na Karlovarsku. | foto: ČTK

Oprava školy v Kyselce, do které chodí přibližně 120 žáků, potrvá do konce května. Práce na střeše a krovu ale firma podle Labíka dokončí už v březnu. Od dubna se totiž do půdních prostorů vrací netopýři.

„To už by střecha měla být hotová. Projekt ale počítá i s komplikacemi, třeba kvůli počasí, a je v něm přesně stanoveno, jak případně oddělit staveniště a klidovou část pro netopýry,“ popsal Labík.

Rekonstrukce domova pro postižené začne později, mohou za to vzácní savci

Odborníci loni zmapovali místa, kudy netopýři na půdu školy přilétají. Projekt také přesně určuje velikost otvorů a počítá s přistávacími ploškami u nich. „Ty vstupy do střechy nesmí být moc velké, aby se tam třeba nedostali i ptáci. Přizpůsobujeme jim i interiér. Oni visí na prkenném podbití střechy, na trámcích a měly by se tam kvůli nim přidávat i nějaké latě, aby měli komfort a dostatek místa,“ uvedl starosta.

Výměnu střechu provází i částečná oprava fasády. Obec má sice podle Labíka zpracovaný projekt na celkovou opravu pláště budovy, na tu ale nemá peníze.

„Proto nyní využijeme lešení a opraví se alespoň ty horní štítové části a římsy, které jsou u střechy,“ řekl. Fasádu školy by obec chtěla v budoucnosti nechat opravit po etapách, aby se práce rozložily na několik let.

Netopýrům se přizpůsobují i v Radošově

Projekt na novou střechu dokončila obec na přelomu let 2024 a 2025, stál zhruba 150.000 korun. Rekonstrukce vyjde obecní rozpočet na 4,5 milionu, přičemž 600.000 uhradí dotace Karlovarského kraje z programu na rozvoj venkova.

Návštěva u netopýrů poodhalí detaily ze života tajemných nočních lovců

„Máme požádáno i o dvě dotace z ministerstva pro místní rozvoj, ale tam to pravděpodobně nedopadne a nebudou Kyselce přiděleny. Zbylou částku proto obec uhradí z vlastních zdrojů,“ uvedl starosta. Kyselka s přibližně 840 obyvateli hospodaří s ročním rozpočtem kolem 32 milionů korun ročně.

Stavební firmu obec soutěžila nadvakrát, v prvním kole se do výběrového řízení nepřihlásil nikdo. Firma vzešla až z druhého kola, kde byly zájemci čtyři.

Nedaleko Kyselky, v její místní části Radošov, opravuje Karlovarský kraj za 30 milionů plášť budovy domova pro lidi se zdravotním postižením. I tam se harmonogram prací a podoba střechy musely přizpůsobit životnímu rytmu populace netopýra, která tam žije.

