Zálohomaty se osvědčily, vrátit PET lahve bude možné i v Karlových Varech

Pro Karlovaráky nejsou zálohomaty úplnou novinkou. Poprvé se s nimi mohli setkat v letošním roce během Mezinárodním filmovém festivalu. Z iniciativy projektu Zálohujme.cz se po dobu jeho konání v ulicích města objevila tři podobná zařízení. Díky nim v běžných odpadkových koších neskončily tisíce PET lahví a plechovek.

Podobně dobrou zkušenost mají ostatně i obchodní řetězce. Ve zkušebním provozu zákazníci vrátili do zálohomatů téměř 550 tisíc použitých nápojových obalů. Prozatím za ně však nedostávají peníze, ale slevové kupony na nákup vybraného zboží. Zálohování nápojových obalů je nakloněno i ministerstvo životního prostředí.

Testovací provoz vracení obalů spustil Kaufland v pražské Michli, v Olomouci a Šternberku, v září ho zahájil v Praze na Vypichu. „Plánuje se další rozšíření do Pardubic, Zlína a do Karlových Varů,“ uvedla mluvčí společnosti Renata Maierl. Do těchto měst se rozšíří testovací projekt také v Lidlu, navíc se přidají provozovny v Ústí nad Labem a Hradci Králové. V Lidlu mohli lidé doposud vracet obaly v pražských Modřanech, v Plzni a v Brně.

Nápojový průmysl je připravený

Skupina Schwarz chce do roku 2025 snížit množství plastového odpadu o nejméně 20 procent. V České republice jsou nyní dvě iniciativy, které zpětný odběr PET a plechových obalů podporují.

Vedle zmíněné Zálohujme.cz je to ještě Iniciativa pro zálohování. Ta sdružuje výrobce nápojů jako Coca-Cola HBC ČR a SK, Kofola, Mattoni 1873, Heineken ČR nebo Plzeňský Prazdroj. „Podobné pilotní projekty řetězce realizovaly i v jiných zemích a přinesly dobrou zkušenost s tím, jak lze systém nastavit, aby byl komfortní pro spotřebitele. Nápojový průmysl je na zálohový systém připravený,“ řekla mluvčí iniciativy Kristýna Havligerová.

Podle informací MF DNES se na spuštění obdobného pilotního programu zpětného odběru chystá i řetězec Albert. Podporu má projekt i na ministerstvu životního prostředí. Zákonný rámec ale dostane podle ministra Petra Hladíka nejdříve v roce 2025.

Zálohování a zpětný odběr PET lahví i plechovek naopak kritizuje Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) . Mnoha prodejnám by podle něj vznikly komplikace s převzetím a skladováním těchto nápojových obalů, často na to ani nemají prostory. Obcím by se také zvýšily náklady. Místo zálohování navrhuje SMS ČR, aby stát rozšířil počet koncových míst, kde se komunální odpad zpracovává a využívají se druhotné suroviny.