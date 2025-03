První rozbory mrtvých labutí potvrdily ptačí chřipku, čeká se na toxikologii

„Do laboratoře Státního veterinárního ústavu jsme posílali vzorky ze tří uhynulých labutí. Všechny tři jsou pozitivní a ptačí chřipku,“ konstatoval Karel Makoň, předseda dobrovolného spolku. Laboratoř tak potvrdila jeho přesvědčení, že za úhynem ptáků je právě virus.

Veterináři nicméně ještě čekají na výsledky toxikologického rozboru vzorků, které do laboratoře odeslali ve středu. „Jejich cílem je potvrdit, či vyloučit možnou otravu,“ konstatoval Petr Majer, mluvčí Státní veterinární správy.

Zjištění Karla Makoně Státní veterinární správa nekomentuje. „Můžeme se vyjádřit až k našim vzorkům,“ vysvětlil Majer. Výsledky laboratorních rozborů v pátek dopoledne ještě neměl.

Předseda plzeňského spolku je ale přesvědčený, že toxikologie vyjde s negativním výsledkem. Za velmi nepravděpodobnou pak považuje možnost, že by za úhynem ptáků v okolí Chebu byl souběh obou příčin, tedy nákazy a otravy.

Pokud i vzorky veterinářů budou pozitivní na virus ptačí chřipky, nebude státní veterinární správa přijímat žádná opatření. „Je to populace volně žijících ptáků a v takových případech opatření nevyhlašujeme,“ vysvětlil Petr Majer.

Jiná situace by nastala, pokud by se nákaza objevila v komerčních chovech. „V takovém případě bychom stanovili ochranná pásma. Ta by s dotkla jak velkochovů, tak drobných chovatelů ptáků,“ doplnil mluvčí Státní veterinární správy.

Podle čtvrtečních statistik uhynulo na Chebsku 17 labutí a jeden racek. „Hasiči ale stále nacházejí uhynulé ptáky,“ konstatoval v pátek dopoledne Karel Makoň. I tento fakt podle něj svědčí o tom, že za hromadným úhynem stojí právě ptačí chřipka.