Mazut ze staré kotelny odčerpali, ekologické nebezpečí už nehrozí

„Zloději vnikli do objektu, kde odmontovali přírubu z nádrže, v níž byl mazut uskladněný,“ potvrdil náměstek primátorky Martin Dušek. Když na zloděje začal vytékat starý mazut konzistence řídkého medu, zahodili vše a utekli.

Jejich řádění znamenalo nutnost odklizení a likvidace dalších osmi kubíků kontaminovaného materiálu. Mazut totiž zatekl do izolace nádrží. Už vyprázdněné je na začátku tohoto týdne převzal odbor životního prostředí magistrátu.

Objekt patří soukromému majiteli. Ten sice kvůli mazutu s magistrátem zpočátku komunikoval, později se ale odmlčel. Město proto rozhodlo, že se ekologické bomby zbaví na vlastní náklady.

„Zaráží mě, že na místě nechal nebezpečný materiál i když věděl, že ho nemůže nikterak využít. Mazutová kotelna už totiž nefunguje dobré dvě desítky let,“ pozastavil se nad jeho přístupem náměstek Dušek.

Riziko, že by se mazut mohl dostat mimo nádrže do kanalizace, v horším případě i do nedaleké řeky, přitom bylo podle něj reálné. „Byl by to ohromný problém,“ doplnil Dušek.

Soud jako krajní řešení

Město za likvidaci nebezpečného materiálu zaplatilo 584 tisíce korun. Prostředky čerpalo z fondu, který je určený právě na podobné nečekané situace. V něm má město každý rok 600 tisíc korun.

„Odbor životního prostředí nyní vyzve vlastníka objektu, aby likvidaci mazutu uhradil. Pokud tak neučiní, budeme muset náklady vymáhat soudně,“ popsal další postup Dušek. Osobně ale doufá, že k soudnímu sporu nedojde.

„Nepředpokládám, že by to majitel nechal zajít tak daleko. I naším zájmem je vyřešit celou záležitost mimosoudně. Jakmile zaplatí, celá kauza skončí,“ doplnil Dušek.

V minulosti už musela karlovarská radnice řešit podobný případ v Doubí, kde kdosi kontaminoval rtutí zahrádku. „Problém je sehnat firmu, která si s takovou ekologickou zátěží dokáže poradit. Nakládání s nebezpečnými odpady se totiž řídí přísnými regulemi ministerstva životního prostředí,“ podotkl náměstek primátorky.

Nákladnější než likvidace podobných událostí, je ovšem každoročně odklízení černých skládek. Jenom v letošním roce za ně město podle odhadu zaplatí téměř dva miliony korun. Mezi černé skládky se počítá i nepořádek u nádob na separovaný odpad. Nejsou tak doménou pouze okrajových částí města, ale i jeho centra.