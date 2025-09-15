Uhynula celá generace pstruhů. Rybáři na Karlovarsku sčítají škody po otravě potoka

„Měli jsme tam chovné pstruhy. Ti se rozmnožovali samovýtěrem, tedy přirozenou cestou. Odskákalo to celé generační hejno,“ konstatoval Lumír Pála.
Povodí Ohře jako správce toků přijalo oznámení o úhynu ryb v neděli v kolem desáté dopoledne. „Událost jsme dostali nahlášenou v Krátké ulici v Ostrově,“ upřesnila Dana Zikešová, mluvčí Povodí Ohře. Právě zde se stéká Jáchymovský potok s Bystřicí.
Voda v Jáchymovském potoce je znečištěná. Neznámá látka zabila ryby
Úhyn pstruhů Zikešová potvrdila. „Vodní mikroorganismus a drobní bezobratlí živočichové, jako jsou pijavice či chrostíci, jsou v pořádku,“ upřesnila.
Laboratoře Povodí Ohře v současné době pracují na určení látky, která vodu v obou tocích otrávila. „Testování je ale náročné a specifické. Výsledky očekáváme v řádu dnů,“ řekla mluvčí.
Odborníci odebrali v obou tocích celou řadu vzorků. „Došli jsme až do Dolního Žďáru. Výš už kontaminace nezasahovala,“ upřesnil hospodář ostrovských rybářů. V Bystřici pak podle něj úhyn ryb končil v místě vyústění čističky odpadních vod.
Výši škody pak podle Lumíra Pály určí znalecký posudek.