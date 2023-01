Františkovy Lázně mají moderní výtopnu, ovzduší ve městě je čistější

Město, které je spolu s dalšími evropskými lázněmi zařazené na seznamu UNESCO, se může chlubit tím, že množství zplodin, unikajících z výtopny do ovzduší, se snížilo až o devadesát procent. Práce v areálu se však nezastavily. Chystá se například přestavba obří uhelné haly na skleník a do budoucna se připravuje rovněž využití v místě vyrobené elektrické energie.

„O nové technologii se začalo přemýšlet už někdy v roce 1995. Důvodem bylo, že končila životnost kotlů, které tam byly instalovány někdy v roce 1965. V té souvislosti se do výtopny i méně investovalo, protože se počítalo, že se ta technologie brzy vymění. Jenže to se dalších pětadvacet let nestalo,“ zavzpomínal františkolázeňský starosta Jan Kuchař.

Dokončit modernizaci kotelny se povedlo teprve vloni. Město na projekt navíc získalo dotaci ze Státního fondu životní prostředí. „Ve výsledku nám dotace ve výši přibližně 43 milionů korun pomohla s polovinou nákladů na rekonstrukci, které byly asi 85 milionů. Do zkušebního provozu šlo celé zařízení v listopadu, od ledna už jedeme v ostrém režimu. V začátku se muselo všechno optimálně nastavit a vychytat mouchy. Byly tam nějaké bolístky, ale to tak u nových technologií bývá vždycky,“ vysvětlil starosta.

Podotkl, že se navíc předělávalo i celé vodní hospodářství. Všechno nové se muselo propojit se stávající parní sítí, která je rozvedená po městě. „Došlo k nějakému kolísání, ale vše se podařilo v průběhu zkušebního provozu optimálně nastavit. V prosinci už jsme byli bez problémů a od Nového roku jedeme na plný výkon,“ uvedl starosta s tím, že první analýzy ukazují až třicetiprocentní úsporu v porovnání se starými kotli.

Sklady uhlí se promění na velký skleník

Vzhledem k současným cenám energií je to však jen orientační hodnota. Navíc nová vysokotlaká turbína vyrábí elektrickou energii, kterou chce město zatím prodávat do sítě. I díky tomu se podle starosty cena tepla dostala na hodnoty, které v prosinci schválilo zastupitelstvo. Lázně a podnikatelé využívající vlastní výměník zaplatí 1 100 korun za gigajoule, domácnosti pak 1 300 korun za gigajoule bez DPH.

V souvislosti s budoucím využitím někdejších skladů uhlí Františkolázeňští zvažují, že by se mohly změnit na skleník a pěstírnu rostlin pro správu zeleně ve městě. „Na tento záměr už máme hotovou studii. Nyní ještě jednáme o tom, že by skleník bylo možné využít i komerčně, že by tam byla nějaká ekonomická činnost. V průběhu letošního roku bychom měli mít celý záměr včetně projektu hotový,“ poznamenal starosta.

V rámci nové technologie je nainstalovaná i vysokotlaká turbína, která vyrábí elektřinu. „Jakmile se nám podaří zajistit potřebné komponenty, bude z nějakých 80 procent pokrývat spotřebu celého areálu. Zvažujeme i využití zbytkového tepla a obnovitelných zdrojů, konkrétně mluvím o solárech nebo tepelných čerpadlech. Máme také zpracované plány komunitní energetiky. V podstatě celý projekt směřujeme k tomu, aby zařízení nebylo jen výtopnou, ale spíše takovým energetickým podnikem pro Františkovy Lázně,“ doplnil starosta Kuchař.