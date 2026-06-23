Cílem projektu je na ploše bezmála 50 hektarů zvýšit schopnost krajiny zadržovat vodu a stabilizovat místní klima. Práce v Hranicích začnou ještě letos.
„Neřešíme jen technickou obnovu rybníku, ale upevňujeme dlouhodobé partnerství se sousedy v Bavorsku, se kterými sdílíme stejné přírodní podmínky i klimatické hrozby. Chceme vytvořit odolnější krajinu a město, které bude příjemnějším a bezpečnějším místem pro život našich občanů i budoucích generací,“ uvedl starosta města Hranice Daniel Mašlár.
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Na české straně je podle něj klíčovým opatřením obnova vodní nádrže Trojmezí. Rekonstrukce zahrnuje opravu poškozené hráze, výpustního zařízení a odstranění nánosů sedimentu. Tím se obnoví bezpečnost a retenční funkce nádrže. V září 2026 se začne rybník vypouštět a následně zahájí stavební práce.
Do proměny okolí města bude moct promluvit i veřejnost v rámci aktivity „Zapojení veřejnosti a realizace modro-zelené infrastruktury v obcích Hranice“. První velkou příležitostí bude stánek na Hranice Open Air Festu, který se koná 8. července u hranické sokolovny.
Lidé zde budou mít možnost diskutovat nad návrhy na revitalizaci konkrétních míst, sdílet zkušenosti s problémovými lokalitami nebo se spolu s odborníky vydat na společnou komentovanou procházku městem. Pro zájemce radnice chystá v prostorách nové Knihovny a muzeíčka také sérii přednášek na podobné téma.
„Nechceme o opatřeních rozhodovat od stolu, ale přímo s lidmi v terénu,“ vysvětlila Erika Smrtová, odborná garantka projektu. Doplnila, že technická řešení se zde propojí se vzděláváním. „V Trojmezí vznikne nové edukační centrum a pro školy připravujeme dvojjazyčné terénní výukové programy zaměřené na vodu a biodiverzitu.“
Projekt je realizován v úzké spolupráci s německou organizací BUND Naturschutz Kreisgruppe Hof. Zatímco Hranice se soustředí na nádrž Trojmezí a městskou infrastrukturu, partneři na bavorské straně revitalizují rašeliniště Sauborst a rybníky na toku Bocksbach. Na české i německé straně hranice tak roste udržitelný model klimatické adaptace pro celý přeshraniční region.
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V rámci úprav vodní plochy a okolí by měl v Hranicích vzniknout i volnočasový areál. „Lokalita je poměrně hodně navštěvovaná. Jezdí sem rybáři, v létě je možnost koupání, místní lidé se tu potkávají na procházkách. Chtěli bychom proto okolí rybníka zvelebit, navrhnout nějaké volnočasové aktivity, hřiště a interaktivní prvky pro děti,“ doplnil starosta.
V návrhu jsou dřevěná mola, lávky přes mokřady, aby se dalo projít na druhou stranu suchou nohou. Celý rybník bude lemovat povalový chodník. V plánu jsou i toalety se sprchami, občerstvení, ohniště a různé přístřešky.