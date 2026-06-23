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Pomůže proti suchu i povodním, nabídne rekreaci. V Trojmezí obnoví rybník

Jitka Dolanská
  13:15

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Vizualizace podoby zázemí rekonstruovaného rybníka v Trojmezí. | foto: Město Hranice

Město Hranice zrevitalizuje rybník v Trojmezí a v jeho okolí vybuduje turistickou zónu se zázemím a vyžitím pro návštěvníky. Plán je součástí přeshraničního projektu, jehož prostřednictvím a za podpory programu Interreg Bavorsko – Česko bojují města Hranice, Rehau a Regnitzlosau společně proti suchu a povodním.

Cílem projektu je na ploše bezmála 50 hektarů zvýšit schopnost krajiny zadržovat vodu a stabilizovat místní klima. Práce v Hranicích začnou ještě letos.

„Neřešíme jen technickou obnovu rybníku, ale upevňujeme dlouhodobé partnerství se sousedy v Bavorsku, se kterými sdílíme stejné přírodní podmínky i klimatické hrozby. Chceme vytvořit odolnější krajinu a město, které bude příjemnějším a bezpečnějším místem pro život našich občanů i budoucích generací,“ uvedl starosta města Hranice Daniel Mašlár.

Z rybníka obklopeného panenskou přírodou bude lákadlo pro turisty

Na české straně je podle něj klíčovým opatřením obnova vodní nádrže Trojmezí. Rekonstrukce zahrnuje opravu poškozené hráze, výpustního zařízení a odstranění nánosů sedimentu. Tím se obnoví bezpečnost a retenční funkce nádrže. V září 2026 se začne rybník vypouštět a následně zahájí stavební práce.

Do proměny okolí města bude moct promluvit i veřejnost v rámci aktivity „Zapojení veřejnosti a realizace modro-zelené infrastruktury v obcích Hranice“. První velkou příležitostí bude stánek na Hranice Open Air Festu, který se koná 8. července u hranické sokolovny.

Vizualizace podoby zázemí rekonstruovaného rybníka v Trojmezí.
Vizualizace podoby zázemí rekonstruovaného rybníka v Trojmezí.
Návrh podoby zázemí rekonstruovaného rybníka v Trojmezí.
Návrh podoby zázemí rekonstruovaného rybníka v Trojmezí.
4 fotografie

Lidé zde budou mít možnost diskutovat nad návrhy na revitalizaci konkrétních míst, sdílet zkušenosti s problémovými lokalitami nebo se spolu s odborníky vydat na společnou komentovanou procházku městem. Pro zájemce radnice chystá v prostorách nové Knihovny a muzeíčka také sérii přednášek na podobné téma.

„Nechceme o opatřeních rozhodovat od stolu, ale přímo s lidmi v terénu,“ vysvětlila Erika Smrtová, odborná garantka projektu. Doplnila, že technická řešení se zde propojí se vzděláváním. „V Trojmezí vznikne nové edukační centrum a pro školy připravujeme dvojjazyčné terénní výukové programy zaměřené na vodu a biodiverzitu.“

Projekt je realizován v úzké spolupráci s německou organizací BUND Naturschutz Kreisgruppe Hof. Zatímco Hranice se soustředí na nádrž Trojmezí a městskou infrastrukturu, partneři na bavorské straně revitalizují rašeliniště Sauborst a rybníky na toku Bocksbach. Na české i německé straně hranice tak roste udržitelný model klimatické adaptace pro celý přeshraniční region.

Kam se běžně na výlet nechodí. Drsné Trojmezí, skanzen českých Sudet

V rámci úprav vodní plochy a okolí by měl v Hranicích vzniknout i volnočasový areál. „Lokalita je poměrně hodně navštěvovaná. Jezdí sem rybáři, v létě je možnost koupání, místní lidé se tu potkávají na procházkách. Chtěli bychom proto okolí rybníka zvelebit, navrhnout nějaké volnočasové aktivity, hřiště a interaktivní prvky pro děti,“ doplnil starosta.

V návrhu jsou dřevěná mola, lávky přes mokřady, aby se dalo projít na druhou stranu suchou nohou. Celý rybník bude lemovat povalový chodník. V plánu jsou i toalety se sprchami, občerstvení, ohniště a různé přístřešky.

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