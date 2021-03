Ve Varech začne stavba nového mostu přes Ohři, starý Dvorský půjde k zemi

„Výsledný projekt zhotovitele Eurovia nabízí cenu 125 milionů korun bez DPH, čas uvedení stavby do provozu 38 týdnů od písemné výzvy k zahájení prací a celkový čas od předání stavby do dokončení díla 52 týdnů,“ řekl k výsledkům výběrového řízení na zhotovitele nového mostu mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.



Společnost Eurovia má zkušenosti z další podobné akce v Karlových Varech. Stavěla totiž Doubský most, otevřený byl v prosinci roku 2019.

Stejný bude i mechanismus celého projektu. I ten ve Dvorech, který je investicí města, totiž počítá s použitím takzvaného žlutého Fidicu. To v praxi znamená, že dodavatel díla vypracuje projekt, zařídí si veškerá možná povolení a stavbu zrealizuje.

Doprava na Dvorském mostě na dlouhou dobu utichne 15. března. „Objízdné trasy povedou přes mosty v Tuhnicích a Doubí,“ konstatoval náměstek primátorky města Petr Bursík.

Pěší se ovšem nemusejí obávat, že by museli zavřený most složitě obcházet. K dispozici budou mít provizorní lávku v jeho těsném sousedství. Ten stávající odborníci zdemolují v okamžiku, kdy to dovolí Povodí Ohře.

Předpokladem je, že demoliční práce začnou v dubnu. Záležet ovšem bude na stavu hladiny řeky. Základy nového mostu by pak měli stavbaři začít budovat v květnu.

Náměstek Bursík připustil, že se stavba nového mostu dotkne cyklistů a částečně i vodáků. Po dobu prací totiž bude zcela uzavřená cyklostezka vedoucí pod mostem. „Zhotovitel však zajistí bezpečnou náhradní trasu,“ ubezpečil náměstek. Vodáků se pak stavba dotkne pouze v době demolice a v září při osazování nosníků.

Nový most bude třípolový, vyrobený z ocelových nosníků spřažených železobetonovou deskou. Délka dvou polí bude 29,5 metru, třetí bude podle projektu o půl metru delší.

„Celková délka je 100,5 metru, šířka 13,85 metru. Šířka komunikace je osm metrů a chodníků 2,25 a 1,5 metru. Založení mostu je částečně hlubinné na velkoprůměrových pilotech,“ dodal k technickým parametrům stavby mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.