Demolice Dvorského mostu už bude v polovině, začala o několik dnů dříve

„Pro město jako pro investora je to příjemná informace,“ konstatoval při kontrolním dni na staveništi náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík. Kvituje rovněž fakt, že uzavření mostu nezpůsobilo žádné zásadní problémy v dopravě. Ať už v individuální, nebo hromadné. „Je to dané i tím, že jsme včas spustili informační kampaň,“ naznačil náměstek.



Práce se dotkly provozu linek městské hromadné dopravy číslo 2, 6 a 52. „Objízdná trasa vede od zastávky Stadion závodu Míru přes Rozcestí u Koníčka, což je jediná zastávka na objízdné trase. Jízdní řády se změnami jsou dostupné na webových stránkách Dopravního podniku Karlovy Vary dpkv.cz,“ upozornila mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

Stavba částečně ovlivní provoz na cyklostezce i na řece. Cyklostezka bude totiž pod mostem uzavřená. „Zhotovitel však zajistí bezpečnou náhradní trasu,“ ubezpečil náměstek Bursík. Vodáků se pak práce dotknou jen v době demolice a v září, kdy je v plánu osazování nových nosníků.

Nový most bude podle projektu hotový do konce letošního roku. „Na přesný harmonogram zatím ještě čekáme, ale v prosinci bychom měli stavbu převzít,“ konstatoval Bursík.

Nová stavba podle něj nebude architektonickým skvostem. Hlavní důraz totiž klade město na funkčnost. „Bude to obdobná konstrukce jako v Doubí, jen o jedno pole delší. Řeka je totiž ve Dvorech širší, než v Doubí,“ uvedla Iveta Štočková, mluvčí společnosti Eurovia CS, která stavbu provádí.

Pryč musejí i historické pilíře

Nová konstrukce tak bude sto metrů dlouhá a budou ji tvořit ocelové nosníky spřažené s betonovou deskou. „Původní most zdemolujeme kompletně včetně historických pilířů,“ konstatovala Štočková. Projekt podle ní počítá i s čištěním koryta řeky, kam padají části sutě.

Město při stavbě mostu využilo mechanismus takzvaného žlutého FIDIC. To znamená, že veškeré práce, projektem počínaje přes demolici až po stavbu nové konstrukce, jdou za dodavatelem. „Jsme prvním statutárním městem v republice, které tuto možnost využilo,“ konstatoval náměstek Bursík.

Město za nový most zaplatí 125 milionů korun bez daně. „Tyto prostředky jsou v rozpočtu kryté úvěrem, který město schválilo,“ doplnil náměstek.

Původní most ve Dvorech je podle Encyklopedie mostů z roku 1880. V roce 1970 byl podle téhož zdroje přestavěný a v roce 1987 zrekonstruovaný. Do historie Karlových Varů se nesmazatelně zapsal v roce 1968. Konstrukce tehdy nevydržela váhu tanku vojsk Varšavské smlouvy. Ten poté, co se pod ním most zřítil, skončil v Ohři.